Αλέξης Τσίπρας: Το βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος

Η νέα ανάρτηση με βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, εν όψει της ανακοίνωσης του νέου του κόμματος στις 26 Μαΐου
Σε μια νέα ανάρτηση στα social media, εν όψει της ανακοίνωσης του νέου του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στις 26 Μαίου, στην πλατεία Θησείου, προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Στην ανάρτησή του, που βασίζεται σε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να συνομιλεί με μια γυναίκα από την επικοινωνιακή του ομάδα, και έχουν τον εξής διάλογο για το όνομα του νέου κόμματος:
“-Το “Ορίζοντες” θα μ’ άρεσε.
-Τέλειο! Πάμε μ’ αυτό.
-Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
-Ε, ας ξεκλειδώσει.
-Δεν παίζει. Site, banner, video, είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
-Πωω. Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε μ’ αυτό που είχαμε κλειδώσει”.
Όπως φαίνεται, όλα είναι έτοιμα για την εκδήλωση, στην οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
