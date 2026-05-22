Η θεατρική παράσταση “Άγουρα Κεράσια” του Μιχαήλ Άνθη στην Ναύπακτο

Η αξιόλογη θεατρική παράσταση “Άγουρα Κεράσια” του Μιχαήλ Άνθη, πρόκειται να παρουσιαστεί στη γειτονική Ναύπκατο στην Αίθουσα Παπαχαραλάμπειου Ιδρύματος αυτή την Τρίτη 26 Μάη 2026 στις 21.00.

Ο βραβευμένος με 4 κρατικά βραβεία του Υπουργείου Πολιτισμού Μιχαήλ Άνθης, συνθέτει ένα σοκαριστικό θρίλερ ενδοοικογενειακής βίας, για να μας πει πως… «καμιά φορά η σιωπή κάνει τον πιο επικίνδυνο θόρυβο».



Το έργο που κέρδισε κοινό και κριτικούς έρχεται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Στάθης και Φανή ζουν την φαινομενικά ήσυχη σχέση τους σε κάποια γωνιά της ελληνικής επαρχίας. Εκείνος γιατρός και πολλά υποσχόμενο κομματικό στέλεχος, εκείνη manager development σε πρόωρη απόσυρση, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στην 15χρονη κόρη τους Μαρία. Πίσω, όμως, απ’ την ειδυλλιακή ησυχία, ένα τέρας καραδοκεί. Η Μαρία φέρεται αψυχολόγητα, λείπει απ’ το σπίτι τις πιο απίθανες ώρες, καπνίζει γυμνή χόρτο με τους συμμαθητές της στις τουαλέτες του σχολείου. Βίντεο με την ίδια σε άσεμνες πόζες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ο πατέρας της καταφέρνει να κουκουλώσει τον όποιο αντίκτυπο. Η Μαρία όμως δεν το βάζει κάτω. Επιμένει. Για κάποιο δικό της λόγο μοιάζει να θέλει να γίνουν γνωστά όσα κάνει, ώσπου ένα βράδυ…

Το τέρας αρχίζει να ξεπροβάλει. Κι όσο σκοτεινό είναι, άλλο τόσο αμείλικτο φως εκπέμπει. Ένα φως τόσο αποκαλυπτικό, όσο και οι ζωγραφιές της μικρής που συνθέτουν το φριχτό παρασκήνιο.

Συντελεστές

Κείμενο: Μιχαήλ Άνθης

Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης

Σκηνικά - Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ελεάννα Πλέσσα, Μάγια Πολιτάκη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Φωτογραφία: Γιώργος Βέργαδος

Ήχος & Φως: Λεωνίδας Φουντούλης.

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Τάνια Τρύπη,

Κωνσταντίνος Καζάκος

Στο τσέλο ο Σταύρος Παργινός.

Μαρία: Η φωνή της Τζένης Καζάκου

Παραγωγή: Μίμησις Πράξεως

Διάρκεια: 90 Λεπτά.

Τιμές εισιτηρίων:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 18 ευρώ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ (ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΑΜΕΑ – ΑΝΕΡΓΩΝ): 15 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ» & TICKETMASTER.GR

Κρατήσεις στο 6936915422.