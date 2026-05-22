Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου live στην Πάτρα

Δύο σημαντικοί καλλιτέχνες της εγχώριας μουσικής σκηνής με πολύχρονη διαδρομή και με μεγάλη αποδοχή και αγάπη από το ελληνικό κοινό, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα εμφανιστούν live στην Πάτρα την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στο Εργοστάσιο Τέχνης, στην Ακτή Δυμαίων.

Η συνεργασία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου ενώνει δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Η «συνάντησή» τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με την μοναδική - χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές. Η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Με δύναμη και ζεστασιά, η συνεργασία τους δημιουργεί μια ενιαία ατμόσφαιρα όπου το κοινό μπορεί να ταξιδέψει μέσα από ιστορίες, μνήμες και συναισθήματα.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους αλλά και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εργοστάσιο Τέχνης.

Σημαντική σημείωση:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ.

Οι Πόρτες ανοίγουν στις 20.00.

Έναρξη Μουσικού Live στις 21:00.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Α' ΖΩΝΗ: 25€

Β' ΖΩΝΗ: 20€.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

- Flash live (Ρήγα Φεραίου 39)

- Discover Bookstore (Βούρβαχη 3)

- Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32)

- Το Θρανίο (Κιλκίς 37)

- Joe Records (Καραισκάκη 134).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2610 223443.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Flashlive.

*Οι θέσεις ΔΕΝ είναι αριθμημένες. Οι θέσεις Α' ζώνης είναι οι 15 πρώτες σειρές και θα έχουν ξεχωριστή είσοδο, τουαλέτες και μπαρ.

**Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών.