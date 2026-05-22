Οι προκλήσεις της Περιφερειακής Ανάπτυξης απαιτούν Ευρωπαϊκό και Εθνικό Συντονισμό

Ο Αχαιός πολιτευτής της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Βασίλης Σταυρόπουλος συμμετείχε από τις 19 έως 21 Μαΐου στο τριήμερο Συνέδριο που διοργάνωσε στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών η εφημερίδα Πελοπόννησος. Θέμα του Συνεδρίου ήταν η Περιφερειακή Ανάπτυξη / Regional Growth Conference – RGC

Μέσα από θεματικά πάνελ, διαλέξεις, workshops και δράσεις δικτύωσης, στα οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούσαν την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των Μμε επιχειρήσεων, τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την αγροτική οικονομία, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επαφές με στελέχη του Επιμελητήριου Αχαΐας καθώς και με στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων για ζητήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού όπως επίσης και για μέτρα στήριξης της ΜμΕ Επιχειρηματικότητας.

Τέλος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την επίδρασή της στις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την Κοινωνία.

Ο Αχαιός πολιτευτής της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Βασίλης Σταυρόπουλος μαζί με την Αγγελική Κολλυροπούλου που ανέπτυξε τη θεματική ενότητα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και άλλοι συμμετέχοντες στο Συνέδριο.