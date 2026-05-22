Πάτρα: Το ανανεωμένο “Jazz+More” έρχεται 3 με 7 Ιουνίου 2026

Το πρόγραμμα και η νέα «ταυτότητα», το λογότυπο, της ενότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας “Jazz+More” η οποία ξεκινάει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 22 Μάη, από τον Δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αποστόλη Αγγελή, τον καλλιτεχνικό υπεύθυνο Γιώργο Τσώλη και τον Καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πατρών Ανδρέα Ζαφειρόπουλο.

Η Πάτρα για πέντε ημέρες (3 με 7 Ιουνίου) θα μετατραπεί σε κύτταρο μουσικής έκφρασης, με διαφορετικά σημεία της πόλης να γίνονται εφαλτήριο για μια ξεχωριστή μουσική ξενάγηση και ανταμώματος μουσικών με διαφορετικές φόρμες.

Στόχος είναι, η πόλη να λειτουργήσει ως «σκηνή» και «βήμα» και για τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής Jazz σκηνής. Ταυτόχρονα θα γίνει προάγγελος των τριών κύριων συναυλιών.

Πριν από τις συναυλίες, το «round town» με δύο διαφορετικές σκηνές σε κεντρικά σημεία θα αποτελέσει την έναρξη του φετινού «jazz&More» με σκοπό να ενεργοποιήσει το μουσικόφιλο κοινό της Πάτρας.

O Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης εισαγωγικά επεσήμανε, πως «ο πολιτισμός έρχεται για μία ακόμα φορά στην πόλη στο προσκήνιο και μας δίνει δύναμη να σταθούμε όρθιοι μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή και να τα ξεπεράσουμε». Πρόσθεσε επίσης, ότι «την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και φέτος σηματοδοτεί η ενότητα “jazz+more”, τις λεπτομέρειες της οποίας παρουσιάζουμε σήμερα με τη σιγουριά ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής από την πλευρά του σημείωσε ότι «φέτος η ενότητα “Jazz + More” αποκτά άλλο χαρακτήρα, που έχει να κάνει με τρία κύρια στοιχεία. Το ένα αφορά στο γεγονός πως δεν μιλάμε πλέον για τις καθιερωμένες τρεις συναυλίες που πραγματοποιούντο μέχρι σήμερα από την ένταξη της ενότητας jazzστο Διεθνές Φεστιβάλ. Φέτος γίνεται ένα βήμα παραπάνω και δεν αφορά μόνο στις ανοιχτές συναυλίες που θα γίνουν σε πεζόδρομους στην πόλη, αλλά και στη σύνδεση με το Δημοτικό Ωδείο Πατρών. Παράλληλα η ενότητα συνδέεται και με έναν ακόμα τρόπο με το Δημοτικό Ωδείο, καθώς παράλληλα θα γίνονται και μαθήματα από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

Μέσα σε αυτή την προσπάθεια αναβάθμισης έρχεται να προστεθεί και η παραγωγή ενός νέου λογότυπου που συνδέεται με τη γενικότερη νέα ταυτότητα του φεστιβάλ η οποία αποτυπώνεται στα γραφικά τις αφίσες, στο blogs και τα δώρα προς του συμμετέχοντες. Η προσπάθεια αυτή έχει γίνει από μια πολύ δημιουργική ομάδα της πόλης μας.

Τα στοιχεία που συνθέτουν το καινούργιο logo, είναι η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το λιμάνι μας, το Ρωμαϊκό Ωδείο και ένας μουσικός της jazz. Έτσι «γεννήθηκε» το νέο λογότυπο “Jazz+More”, το οποίο για τα επόμενα χρόνια συντροφεύει το θεσμό.

Στην ιστοσελίδα της Aντιδημαρχίας Πολιτισμού υπάρχει μια νέα ενότητα (https://jazzandmore.patrasculture.gr) η οποία φιλοξενεί όλα τα στοιχεία που θ’ αφορούν στις συναυλίες, τις δράσεις, τα βιογραφικά των καλλιτεχνών, τα εισιτήρια, κάνοντας ότι χρειάζεται για να ταξιδέψει παντού το νέο προφίλ και περιεχόμενο της ενότητας».

Ο πιανίστας και συνθέτης της Jazz, καλλιτεχνικός υπεύθυνος και καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, κ. Γιώργος Τσώλης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται φέτος να δοθεί ένα πρόσωπο σε ένα φεστιβάλ που υπάρχει από την δεκαετία του ’80 προσθέτοντας ότι η ενότητα “Jazz+More” του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας ίσως να είναι και η μακροβιότερη στην Ελλάδα καθώς μετράει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Τόνισε επίσης πως «Φέτος αποφασίσαμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και όχι μόνο ένα τριήμερο, γι’ αυτό λοιπόν έρχεται και το «round town», το οποίο αποτελεί ένα προάγγελο του Φεστιβάλ.

Είναι ένα διήμερο το οποίο λειτουργεί και σαν εναλλακτική σκηνή για νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν την ανάγκη και πρέπει να παίξουν στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ. Το «round town» είναι σε διάφορα σημεία της πόλης. Εκτείνεται από τον πεζόδρομο μέχρι και στους χώρους πολιτισμού. Επίσης για πρώτη φορά εισάγεται η jazz Aκαδημία. Πρόκειται για σύνδεση με το Δημοτικό ωδείο και το εκπαιδευτικό κομμάτι. Η jazz είναι μία μορφή λόγιας μουσικής, έχει τρόπους διδασκαλίας και μάλιστα αυστηρούς τρόπους διδασκαλίας, οπότε από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης θα έχουμε συμμετοχή 30 μαθητών οι οποίοι θα κάνουν μαθήματα με τους καλλιτέχνες που θα παίξουν στο τριήμερο. Αυτό σημαίνει πως στην πόλη θα έχουμε κόσμο ο οποίος θα έρθει καθαρά για την ενότητα jazzκαι το φεστιβάλ.

Σε επίπεδο προγράμματος έχουμε ένα Ελληνικό γκρουπ, το γκρουπ του Δημήτρη Αγγελάκη, την Francesca Tandoi η οποία έχει διεθνή καριέρα και τους αδελφούς κύπριους οι οποίοι έρχονται από την Κύπρο και είναι εξαιρετικοί μουσικοί. Στο “round town” έχουμε τους νέους καλλιτέχνες από διάφορα κονσερβατόρια, που είναι νέα παιδιά και πολλά υποσχόμενα. Επίσης συμμετέχουν οι «100% Organic» της Αμαλίας Παύλου, το group «Kaki Melissa Trio» - Pieces, το group Mirsini Athitaki Quartet με τη συμμετοχή τριών πατρινών καλλιτεχνών της jazz και o Γιώργος Πανταζόπουλος με το τρίο του.

O κ. Τσώλης πρόσθεσε επίσης ότι η jazz είναι μια συλλογική μουσική, είναι σαν ένα «δείπνο» στο οποίο έρχονται οι καλεσμένοι και ο καθένας σε αυτό φέρνει τη δική του δημιουργία και όλοι με καλή καρδιά κάνουν μουσική. Έτσι είναι η jazz. Έτσι ξεκίνησε από τους αφροαμερικανούς κι έτσι συνεχίζει. Οπότε τα jazz sessions είναι συνάντηση μουσικών οι οποίοι ελεύθερα αυτοσχεδιάζουν…». Ο κ. Τσώλης αφιέρωσε το πρώτο Summer Academy στη μνήμη του δάσκαλου του και καθηγητή του Δημοτικού Ωδείου Πατρών Γιώργου Μεταξά.

Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών Ανδρέας Ζαφειρόπουλος, στάθηκε στο εκπαιδευτικό μέρος του “Jazz+More”, αναφέροντας ότι «η jazz και σπουδάζεται και μαθαίνεται, πέρα από το ταλέντο που έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε από φέτος. Να συνδέσουμε το “Jazz+More” με το εκπαιδευτικό κομμάτι καθώς συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Δεν είναι τυχαίο πως με το Δημοτικό Ωδείο έχουν επικοινωνήσει ακαδημίες του εξωτερικού και ζητούν ενημέρωση γι’ αυτό που θα γίνει. Είναι πολύ σπουδαίο για τα παιδιά που σπουδάζουνε ότι υπάρχει ένας στόχος. Σκοπός είναι η jazzνα περάσει μέσα από τις κλασσικές σπουδές και να φτάνει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών…».