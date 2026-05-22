Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 23-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΔΑΚΗ}
~•ΕΤΩΝ 97•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-5-2026 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : •ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ,
•ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
•ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΕΞΕΠΟΠΟΥΛΟΣ,
•ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΛΥΚΟΥΔΗ
(ΕΤΩΝ 95)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 23/5/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η σύζυγος: Καλλιόπη
Τα παιδιά: Σοφία & Μαρίνος
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
--------------------
Κρήτη: Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Τι λέει ο κτηνοτρόφος που εντόπισε το άψυχο σώμα
Τουρκία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν σημαία στην Αγία Σοφία
Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24-5-2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr