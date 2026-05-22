Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 23-5-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΡΙΑΝΟΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΔΑΚΗ} 

~•ΕΤΩΝ 97•~ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-5-2026 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : •ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ,                         

•ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,               

•ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΕΞΕΠΟΠΟΥΛΟΣ,

•ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΛΥΚΟΥΔΗ

(ΕΤΩΝ 95)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 23/5/2026  & ώρα 11 π.μ.  από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η σύζυγος: Καλλιόπη

Τα παιδιά: Σοφία & Μαρίνος

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.

--------------------

