Πάτρα: Διημερίδα με θέμα «Αναπηρία 360°: Ο δρόμος προς την κοινωνικοποίηση»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Rebirth», σε συνδιοργάνωση με τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ήφαιστος, το Αθλητικό Σωματείο Καλλιπάτειρα και τον Σύλλογο Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης ΠΓΝΠ (Σ.Φί.Κ.Α.), διοργανώνει τη διημερίδα με τίτλο: «Αναπηρία 360°: Ο δρόμος προς την κοινωνικοποίηση».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο (Αίθουσα Ι.10), από τις 09:00 έως τις 15:00, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος της διημερίδας είναι η ανάδειξη του ολιστικού τρόπου μετάβασης των ατόμων με αναπηρία από τον κοινωνικό αποκλεισμό προς την κοινωνική ενσωμάτωση, μέσα από σημαντικούς πυλώνες όπως ο αθλητισμός, η εργασία, η εκπαίδευση, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η ισότιμη πρόσβαση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας, επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, αθλητές, εκπαιδευτικοί και άνθρωποι με βιωματική εμπειρία θα μοιραστούν γνώσεις, προτάσεις και προσωπικές ιστορίες, φωτίζοντας όλες τις πτυχές της αναπηρίας και της κοινωνικής συμπερίληψης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

• στη δύναμη του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικοποίησης,

• στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και την εκπαίδευση,

• στην ψυχική ενδυνάμωση και αποδοχή, καθώς και

• στη σημασία της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Η διημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, αθλητές, φορείς, οικογένειες ατόμων με αναπηρία αλλά και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμβάλει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία Kreosys.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5/2026

09:00-09:30 Προσέλευση

09:30-10:00 Έναρξη Διημερίδας

10:00-10:20 «Όταν η διαφορετικότητα συναντά την Απομόνωση». Μαρία Μουσάκη-Μαλλιώρη, Εκπαιδευτικός-Κοινωνική Λειτουργός

10:20-10:40 «Ζώντας με κινητική Αναπηρία, όσα δεν φαίνονται». Ιουλία Συροκώστα, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Δν/τρια ΕΣΥ ΠΓΝΠ, Μετεκπαίδευση από Chelsea Westminster Hospital στο Λονδίνο. Μετεκπαίδευση στο Διαβήτη στο Διαβητολογικό Κέντροπ ΠΓΝΠατρών.

10:40-11:00 «Κακώσεις νωτιαίου μυελού και κοινωνική επανένταξη». Σοφία Κανελλακοπούλου, ΠΕ Φυσικοθεραπείας, Module coordinator, M.SC., B.Sc.

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:40-12:00 «Ακούγοντας τις Ψυχοσυναισθηματικές Διαστάσεις της Αναπηρίας», Νικολέττα Δούνα, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική ΕΚΠΑ, Συστημική-Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια.

12:00-12:20 «Πανεπιστήμιο: Χώρος κοινωνικοποίησης αλλά και νέων προκλήσεων». Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής MSc, Εξωτερική συνεργάτιδα της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών.

12:20-12:40 «Όλοι Κοιτάζουν την Εμφάνιση, Κανένας την Ψυχή», Κωνσταντία Μεσιάκαρη, Εκπαιδευτικός

12:40-13:30 Στρογγυλή Τράπεζα (ανοικτή συζήτηση).

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2026

09:00-09-30 Προσέλευση

09:40-10:00 «Αναπηρία και Αθλητισμός = Κοινωνικοποίηση», Σταμάτης Επαμεινώνδας, Αθλητής του Α.Σ. «Ήφαιστος»και της Εθνικής Ελλάδος στην αντισφαίριση με αμαξίδιο

10:00-10:20 «SEATRAC: Όταν η παραλία γίνεται χώρος συμπερίληψης, αυτονομίας και κοινωνικής συμμετοχής», Ιγνάτιος Φωτίου, Πρόεδρος στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ

10:20-14:40 «Κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού (βιωματική εμπειρία)», Κρίθης Σπύρος, Προπονητής – Αθλητής στο τμήμα καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο του Α.Σ. «Ήφαιστος».

10:40-11:00 «Ο ρόλος των ΚΔΑΠ ΑμεΑ στην ψυχική ενδυνάμωση, την ένταξη και την συμμετοχή», Αικατερίνα Πόποβα, Social Worker, Msc in Public Health.

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:40-12:00 «Αναπηρία και Εργασία», Γιάννης Μάκας, General Manager, Εταιρεία Φροντίδα Υγείας

12:00-12:20 «Πώς η φυσικοθεραπεία και ο αθλητισμός βοηθούν στην κοινωνικοποίηση ατόμων με αναπηρία», Δούβρης Φώτιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της εταιρείας ΦΥΣΙΟΝ.

12:20-12:40 «Τεχνολογία & Social Media ως Εργαλεία Κοινωνικής Ένταξης», Νίκος Ματσάνκος, Project & Design Manager at InterMediaKT

12:40-13:30 Στρογγυλή Τράπεζα (ανοικτή συζήτηση).