H κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάτρα με βροχή και αστραπές - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα νωρίς το απόγευμα, με την κακοκαιρία να συνοδεύεται από συνεχείς αστραπές και δυνατά μπουμπουνητά.

Σε αρκετές περιοχές της πόλης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις .