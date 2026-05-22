Τουρκία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν σημαία στην Αγία Σοφία

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στους δύο Έλληνες υπηκόους, που άνοιξαν σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος» στις 9 Απριλίου μέσα στην Αγία Σοφία.

Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης έκρινε την υπόθεση και προχώρησε στην επιβολή ποινής με αναστολή, όπως μεταδίδει το sigmalive.com.

Παρά την καταδίκη, οι δύο Έλληνες δεν παραμένουν υπό κράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως η έρευνα στους τουρίστες, οι οποίοι ήρθαν στην Αγία Σοφία με τουριστική ομάδα από την Ελλάδα στις 9 Απριλίου, αποτυπώθηκε στις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ειδήσεις του NTV, οι τουρίστες, οι οποίοι έβγαλαν τη σημαία με τη φιγούρα του βυζαντινού δικέφαλου αετού στο τμήμα που είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες στον επάνω όροφο, φωτογράφιζαν ο ένας τον άλλον.








