ΑΑΔΕ: Εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου - Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Ισχυρό πλήγμα στο λαθρεμπόριο υγραερίου κατάφεραν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πόλεις και νησιά, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Ρόδος, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Αθήνα και η Κατερίνη.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο φυσικά πρόσωπα, ενώ κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

«Ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ, και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε δεκατέσσερις (14) πόλεις και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.