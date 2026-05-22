Κρήτη: Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Τι λέει ο κτηνοτρόφος που εντόπισε το άψυχο σώμα

Η αστυνομία ξεκαθάρισε πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Γράφτηκε ο τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο στην Κρήτη.
Το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση το μεσημέρι της Πέμπτης, σε δύσβατη αγροτική περιοχή ανάμεσα στα χωριά Φρε και Τζιτζιφέ στα Χανιά.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, καθώς και ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας. Τα ρούχα που έφερε η σορός διαπιστώθηκε αμέσως ότι ταίριαζαν απόλυτα με εκείνα που φορούσε ο 33χρονος την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.
«Ταυτοποιήθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα γιατρό. Ένας κτηνοτρόφος είδε το σώμα και μας ειδοποίησε. Διαπιστώσαμε ότι τα χαρακτηριστικά και ο ρουχισμός ταίριαζαν με τα στοιχεία της αναζήτησης. Η σορός δεν βρέθηκε μέσα σε εκκλησάκι, αλλά σε σημείο με πολύ πυκνή, θαμνώδη βλάστηση», δήλωσε ο κ. Νικολάου.
Οι γονείς του 33χρονου αναμένονται στα Χανιά για την τυπική διαδικασία της ταυτοποίησης. Ύστερα από την αυτοψία στον χώρο, η αστυνομία ξεκαθάρισε πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Το χρονικό της εξαφάνισης
Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία από τις 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο γιατρός εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο, όπου ζούσε και εργαζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του, εκφράζοντας τη μεγάλη ψυχολογική πίεση που βίωνε το τελευταίο διάστημα και ζητώντας του να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον δει.
Λίγες ημέρες αργότερα, το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο χωριό Φρε Αποκορώνου. Έκτοτε, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην ευρύτερη περιοχή.
Για μήνες, αστυνομικοί, διασώστες της ΕΜΑΚ, εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones «χτένιζαν» εξονυχιστικά χαράδρες, σπήλαια και απομονωμένα σημεία. Παράλληλα, είχε εκδοθεί και Silver Alert.
«Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι…»
«Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι είναι κάποιος πεθαμένος», δηλώνει ο κτηνοτρόφος που εντόπισε το άψυχο σώμα του 33χρονου γιατρού, χθες το απόγευμα, στον Τζιτζιφέ του δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά.
Ο κτηνοτρόφος, που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε ότι ήταν περίπου μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), όταν κατέβηκε με τα πρόβατά του στο σημείο κοντά στην εκκλησία, στην περιοχή που καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και η πρόσβαση είναι δύσκολη.
Με τρεμάμενη φωνή μίλησε στο CRETA24 για την στιγμή που είδε μπροστά του τη σορό, που, όπως αποδείχτηκε, αργότερα ανήκει στον επί μήνες αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο.
Όπως τόνισε ο βοσκός, το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η βασική πρόσβαση γίνεται από μονοπάτι κοντά στην εκκλησία, ενώ από άλλες πλευρές η διέλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της βλάστησης.
Παράλληλα, σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι βόσκει τα πρόβατά του στην περιοχή είχε καιρό να κατέβει στο συγκεκριμένο σημείο. Εκείνη την ημέρα, όπως είπε, αποφάσισε να κατέβει χαμηλότερα για να ελέγξει τον χώρο και τη βλάστηση.
