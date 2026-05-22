Έτοιμος ο τάπητας στίβου στο στάδιο Κάτω Αχαΐας

Μία νέα εποχή για τον αθλητισμό στη Δυτική Αχαΐα ξεκινά με την ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας, ενός σημαντικού έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και δημιουργεί πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προδιαγραφών συνθήκες άθλησης για αθλητές, παιδιά και πολίτες.

Tα εγκαίνια του νέου ταρτάν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 18:30, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, αθλητικών φορέων, συλλόγων και πολιτών, στο πλαίσιο και του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Τριάθλου Κ14 (Όμιλος Αχαΐας) που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου.

Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα με το οποίο «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στον κλασικό αθλητισμό για την περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καθώς πλέον το Δημοτικό Στάδιο θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις, θα συμμετέχουν 18 αθλητικά σωματεία και περίπου 150 αθλητές και αθλήτριες, από τα εξής σωματεία:

•Γ.Σ. Δύμης

•Α.Ε.Π. Ολυμπιάς Πατρών

•ΑΟ Πέλοπας Πατρών

•ΑΟ Πατρών Κούρος

•Παναχαϊκή Γ.Ε.

•ΑΕ Έσπερος 2004

•ΦΛ Αιγίου

•ΑΣ Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς

•ΑΓΣ Αρίων Πατρών

•ΑΓΣ Νίκη Πάτρας

•ΓΣ Αίολος Πατρών

•Α.Γ.Σ. Άτλας Πατρών 2020

•Αθλητικός Σύλλογος Άκρος

•Πατραϊκή Ένωση Στίβου

•Α.Ο.Π. Αθλόραμα

•Α.Γ.Σ. Η Φλόγα

•ΑΣ Πελεκάνος Πατρών

•Α.Γ.Σ. Σπάρτακος

Παράλληλα με το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθούν και ειδικά αγωνίσματα για μικρούς και μεγάλους αθλητές:

•Αγώνες ταχύτητας 50μ. για παιδιά κάτω των 12 ετών

•Αγώνες OPEN στα 60μ. και 250μ. για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από Κ16 κι άνω Άνδρες – Γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα ακολουθήσουν βραβεύσεις στους τρεις πρώτους νικητές κάθε αγωνίσματος.

Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού για τη Δυτική Αχαΐα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δυναμικής πορείας για τον στίβο και τη νεολαία της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση αναφέροντας πως «μετά και την τοποθέτηση του νέου ταρτάν, αλλά και της αποκατάστασης του φωτισμού της αθλητικής υποδομής μετά από δώδεκα χρόνια, το Δημοτικό μας Στάδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων και προσφέροντας στα νέα παιδιά έναν σύγχρονο χώρο άθλησης, ανάπτυξης και δημιουργικής συμμετοχής στον αθλητισμό. Θέλουμε όλους τους συνδημότες μας κοντά μας να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας, αλλά και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας».