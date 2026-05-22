Θεσσαλονίκη: Πινακίδα σήμανσης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας και την τραυμάτισε

Πινακίδα σήμανσης, που βρίσκεται στο πάρκο Ξαρχάκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας, που περνούσε από το σημείο, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Όπως δηλώνει η ίδια στην ΕΡΤ, περπατούσε αμέριμνη όταν η πινακίδα αποκολλήθηκε ξαφνικά και τη χτύπησε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη 40χρονη στο νοσοκομείο όπου της έκαναν ράμματα και απεικονιστικές εξετάσεις.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για ένα δυσάρεστο περιστατικό και σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων. Κατά πάσα πιθανότητα κάποιο ΙΧ έπεσε πάνω στην πινακίδα με αποτέλεσμα εκείνη να φθαρεί και να πέσει στο κεφάλι της γυναίκας. Η πινακίδα, που βρίσκεται στον ποδηλατόδρομο αντικαταστάθηκε.