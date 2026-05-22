Έκτακτη επιχορήγηση για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας ζητά ο Πελετίδης - Συνάντηση με Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο το 2027

Την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων για τις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, αλλά και τον ορισμό συνάντησης για τους όρους χρήσης του Ρωμαϊκού Ωδείου το 2027, ζητά με επιστολή του προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Όπως επισημαίνει, η μη παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου για τις φετινές εκδηλώσεις αναγκάζει τον Δήμο να αναζητήσει εναλλακτικούς χώρους με αυξημένο οικονομικό και οργανωτικό κόστος.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πατρέων για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και τον ορισμό συνάντησης για τους όρους χρήσης του Ρωμαϊκού Ωδείου για το έτος 2027 ζητά με επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Ο Δήμαρχος στην επιστολή του σημειώνει ότι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και τη μη παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου για τις φετινές εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ο Δήμος υποχρεώνεται να αναζητήσει άλλους χώρους για την πραγματοποίησή του.

Λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος μέχρι την έναρξη του Φεστιβάλ, ο Δήμος Πατρέων υποχρεώνεται να κάνει μεγαλύτερες δαπάνες από ότι στο παρελθόν για την δημιουργία θεατρικής – μουσικής σκηνής, ενώ δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, αλλά και ο ικανός αριθμός εργαζομένων, ώστε οι εργαζόμενοι του Δήμου, μέσω της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας, να υλοποιήσουν το όλο εγχείρημα.

Για αυτούς τους λόγους ο Δήμαρχος καλεί την Υπουργό να επιχορηγήσει έκτακτα τον Δήμο Πατρέων και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και παράλληλα επαναφέρει το αίτημα για συνάντησης, προκειμένου να εξεταστούν έγκαιρα οι όροι χρήσης του Ρωμαϊκού Ωδείου για το έτος 2027".