Αδιαθεσία για την Ειρήνη Αγαπηδάκη στη Βουλή

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παρουσίασε δύσπνοια, ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου.

Άμεσα, οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».