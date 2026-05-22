Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με συνέδρια, εκδηλώσεις και ημερίδες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Η ΓΓΕΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών ενώνουν δυνάμεις για τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και την ενίσχυση του οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 υπεγράφη στην Πάτρα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας στους τομείς της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, της πληροφοριακής ακεραιότητας και της ενίσχυσης του οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Δημήτριος Κιρμικίρογλου, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας.

Η συνεργασία των δύο φορέων αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, με κοινό παρονομαστή τη θωράκιση του δημόσιου διαλόγου από την παραπληροφόρηση και τη στήριξη ενός υγιούς οικοσυστήματος ενημέρωσης. Στον πυρήνα της τοποθετείται η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα, καθώς και η κοινή υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία — μια προοπτική που αξιοποιεί την επιστημονική εμβέλεια του Πανεπιστημίου Πατρών και τη θεσμική θέση της ΓΓΕΕ.

Παράλληλα, τα δύο μέρη θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δράσεις παιδείας στα μέσα ενημέρωσης (media literacy), συμβάλλοντας στην καλλιέργεια κριτικής στάσης των πολιτών απέναντι στην πληροφορία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης, ενός κρίσιμου πεδίου για τη βιωσιμότητα της δημοσιογραφίας εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Η συνεργασία ολοκληρώνεται μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τις αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και στελεχών της ΓΓΕΕ, καθώς και τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων.

Η συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Πατρών εντάσσεται οργανικά στη στρατηγική των Περιφερειακών Κόμβων Μέσων Ενημέρωσης (Regional Media Hubs) που υλοποιεί η ΓΓΕΕ — μια πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε με τον πρώτο κόμβο στη Θράκη και στοχεύει στη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου σημείων αναφοράς, όπου η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα περιφερειακά μέσα, οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και η Πολιτεία συνεργάζονται σε κοινούς στόχους. Η Δυτική Ελλάδα, με το Πανεπιστήμιο Πατρών ως επιστημονικό βραχίονα, αναδεικνύεται έτσι σε στρατηγικό πυλώνα αυτής της αρχιτεκτονικής, ενισχύοντας την αποκέντρωση της δημόσιας πολιτικής για τα μέσα.

Με αφορμή την υπογραφή, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Δημήτριος Κιρμικίρογλου, δήλωσε:

«Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη ΓΓΕΕ. Με τη σημερινή υπογραφή θεμελιώνουμε έναν ισχυρό κρίκο στο εθνικό δίκτυο για την πληροφοριακή ακεραιότητα και ενισχύουμε την παρουσία της επιστημονικής γνώσης στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών για το οικοσύστημα των μέσων, την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και τη στήριξη των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.»

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, σημείωσε:

«Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημοκρατική ανθεκτικότητα, την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των περιφερειακών μέσων. Η συνεργασία μας με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης δημιουργεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο κοινών δράσεων στην έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την ενίσχυση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οικοσυστήματος ενημέρωσης.»

Ψηφιακά Δίδυμα: Η Συνέργεια Υπολογιστικής Μοντελοποίησης και Τεχνητής Νοημοσύνης | 22.5.26

Την Παρασκευή 22/5/2026 και ώρα: 15.00 θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «CEID Seminar & Social Hour» με τίτλο: Ψηφιακά Δίδυμα: Η Συνέργεια Υπολογιστικής Μοντελοποίησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Περισσότερα: εδώ

Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΟΕΔΕ | 22.5.26

Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τουρισμού και Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιούν δεύτερη Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026 στην αίθουσα Ι.10 του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση ΕΑΤΤ αφιερωμένη στο έργο του ποιητή Γιώργη Παυλόπουλου | Διαδικτυακά | 22.5.26

Σύνδεσμος διαδικτυακής παρακολούθησης:

https://upatras-gr.zoom.us/j/97487811586?pwd=puU4xNIWe6pitPMVg4P4GtabwR2Y9F.1

Meeting ID: 974 8781 1586 -- Passcode: 044596

16o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας 22 – 24 Μαΐου 2026

Πληροφορίες, Επιστημονικό Πρόγραμμα και Φόρμα Εγγραφής θα βρείτε στο σύνδεσμο: https://epemvatiki.gr/

4ο Μουσικό Φεστιβάλ της Πολιτιστικής ομάδας του UPFM | 23.5.26

Το Σάββατο 23 Μαΐου ο Κήπος του Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση!

Η Πολιτιστική Ομάδα του UP FM, υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη της Επιτροπής Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, σας προσκαλεί στο 4ο UP FM Festival με ελεύθερη είσοδο και ένα ξεχωριστό live line-up:

✨ Φοίβος Δεληβοριάς

✨ Stolen Mic

✨ Cilia Katrali

? Κήπος Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος

? Σάββατο 23 Μαΐου 2026

? Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

? Ώρα έναρξης: 19:00

? Είσοδος Ελεύθερη

Ελάτε να περάσουμε μαζί μια βραδιά γεμάτη μουσική στο πιο όμορφο σημείο της πόλης!

Τελετή Αναγόρευσης του Γεωργίου Καψάλη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών | 25.5.26, 12:00

Ο Γεώργιος Καψάλης, Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Α. Νικολάου. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου, Γεωργίου Καψάλη με τίτλο: «Μπορεί η Παιδική Λογοτεχνία να μιλήσει στα παιδιά για όλα τα θέματα της εποχής μας;»

Αναλυτικές πληροφορίες, την πρόσκληση της εκδήλωσης καθώς και το σύνδεσμο για τη διαδικτυακή μετάδοση, μπορείτε να εντοπίσετε παρακάτω: εδώ

Webinar με τίτλο “Κατανοώντας τη Δυσλεξία: Δυσκολίες και τρόποι υποστήριξης” | 25.5.26

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελένη Αλμπάνη, θα πραγματοποιήσει Webinar με τίτλο “Κατανοώντας τη Δυσλεξία: Δυσκολίες και τρόποι υποστήριξης”, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 έως 14:00, μέσω της πλατφόρμας Ζoom.

Στόχος του webinar είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας γύρω από τη δυσλεξία, καθώς και η ανάδειξη πρακτικών τρόπων υποστήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Μέσα από επιστημονική γνώση και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις, επιδιώκεται η ενίσχυση της κατανόησης, η άρση στερεοτύπων και η προώθηση μιας συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής κουλτούρας.

Η δράση απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ /ΕΔΙΠ, Φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό) και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και υποστηρικτικού πανεπιστημίου για όλους, προάγοντας την ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, φιλοδοξεί να προσφέρει χρήσιμα εργαλεία και κατευθύνσεις σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια και ευαισθησία στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/τριών.

Ομιλήτριες

• Θεώνη Μαυρόγιαννη: Ψυχολόγος – Mέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Σοφία Δήμου: Κοινωνική Λειτουργός – Εξωτερική συνεργάτιδα στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Ελευθερία Γερονίκου: Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Χρυσάνθη Μηλιτσοπούλου: Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής – Εξωτερική συνεργάτιδα στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για εγγραφή μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/K6k3LeXsSpGI5o-KUDsFiw

«Καφέ της Επιστήμης» στην Πάτρα, Δευτέρα 25/5, στις 8μμ, στο Dexameni_Project (Δασύλλιο)

Το Navarino Environmental Observatory (NEO, navarinoneo.com) και το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΑΠ2, atmosphere.upatras.gr) ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Dexameni_Project στο Δασύλλιο και σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά επιστήμης, τέχνης και συζήτησης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «café-NEO».

Το «café-NEO» είναι ένα «καφέ της επιστήμης». Τα «καφέ της επιστήμης» είναι τόποι συνάντησης όπου πίνοντας μία κούπα καφέ ή ένα ποτήρι κρασί, όλοι μπορούν να ενημερωθούν σε άμεση, κατανοητή γλώσσα σχετικά με τα τελευταία νέα στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία. Τα πρώτα καφέ ξεκίνησαν στο Leeds της Αγγλίας το 1998 και από τότε έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Το «café-NEO» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25/5, στις 8μμ, στo Dexameni_Project (Δασύλλιο)

Το θέμα συζήτησης: «Από την αέρια ρύπανση στα χρώματα των μεγάλων ζωγράφων: πως η φυσική της ατμόσφαιρας επηρεάζει την τέχνη και την αισθητική».

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη και ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή κ. Σέργιου Θεοδωρίδη με τίτλο: «Αποτελεί η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλή για την υπαρξιακή μας υπόσταση;» | 27.5.26

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Σέργιο Θεοδωρίδη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ανοικτή ομιλία με τίτλο:«Αποτελεί η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλή για την υπαρξιακή μας υπόσταση;»

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ώρα 12:45–14:15, στο Αμφιθέατρο ΒΑ.

Ο κ. Σέργιος Θεοδωρίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής Επεξεργασίας Σήματος και Μηχανικής Μάθησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΗΡΩΝ – Κέντρου Αριστείας στη Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχει σημαντική διεθνή επιστημονική παρουσία στους τομείς της Επεξεργασίας Σήματος, της Μηχανικής Μάθησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, με πολυάριθμες διακρίσεις, συγγραφικό έργο και διεθνείς τιμητικές αναγνωρίσεις.

Η ομιλία είναι ανοικτή στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Ημερίδα με θέμα «Διδασκαλία και εκμάθηση της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: θεωρητικές προοπτικές και πρακτικές προσεγγίσεις» | 27.5.26

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Φιλολογίας - Ειδίκευση Γλωσσολογίας) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας) συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Διδασκαλία και εκμάθηση της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: θεωρητικές προοπτικές και πρακτικές προσεγγίσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026, μεταξύ 15:30–20:00, στο My Way Hotel, στην Πάτρα.

Η ημερίδα εστιάζει σε σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές διαστάσεις της διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τον ρόλο της γλωσσολογικής γνώσης, τη γλωσσική τυπολογία, την ανατροφοδότηση λάθους, την προφορά, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις σύγχρονες πρακτικές τάξης. Μέσα από εισηγήσεις πανεπιστημιακών, ερευνητών/ερευνητριών και εκπαιδευτικών, επιδιώκεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και η ανάδειξη τεκμηριωμένων προσεγγίσεων που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Εκδήλωση με τίτλο «pre-Pride Event: Έμφυλες προκλήσεις, ορατότητα και συμπερίληψη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας» | 27.5.26

Τιμώντας τον μήνα Υπερηφάνειας τον Ιούνιο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΥΕ1: Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ με έμφαση στην ισότητα των φύλων Πανεπιστημίου Πατρών» της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών, MIS 6018935» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ώρες 17:30 -20:30, εκδήλωση με τίτλο «pre-Pride Event: Έμφυλες προκλήσεις, ορατότητα και συμπερίληψη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης».

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Η δράση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών: Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό, Φοιτητές / τριες, εν γένει ερευνητικό προσωπικό.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής και της ασφαλούς παρουσίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις, αποκλεισμούς και στερεοτυπικές αντιλήψεις. Μέσα από την ενημέρωση, τον ανοιχτό διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ταυτότητας, έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού καθώς και η ενδυνάμωση της κουλτούρας συμπερίληψης, αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Η εκδήλωση εστιάζει:

· Στην ανάδειξη των σύγχρονων έμφυλων και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο.

· Στην ενίσχυση της ορατότητας και της ισότιμης εκπροσώπησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

· Στην καταπολέμηση στερεοτύπων, προκαταλήψεων και διακριτικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

· Στην προώθηση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της κοινότητας.

· Στην καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού, ισότητας και θεσμικής υπευθυνότητας μέσα από τη συνεργασία, τον διάλογο και την ενημέρωση.

Χαιρετισμοί:

Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Ελένη Αλμπάνη, Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού

Ευφημία Καρακάντζα, Καθηγήτρια & Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Γραφείου Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια & Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από τις εισηγήσεις των:

· Παναγιώτη Ευαγγελίδη, συγγραφέα και σκηνοθέτη κινηματογράφου

· Ρόδη Σαββάκη, CEO του fyi.news

· Νόρα Δράκου, πρωταθλήτρια κολύμβησης

· Βίβιαν Κατάγη, Senior Rendering Engineer

· Γιώργο Σαμπατακάκη, Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση της απογραφής των δεδομένων της διαφορετικότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο «Cultural Infusion Atlas: Χαρτογραφώντας τη Διαφορετικότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών», από την Ευγενία Αρβανίτη, Καθηγήτρια.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ευφημία Καρακάντζα.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις , μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2610-962122 – 2610-962157 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Το ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1922-1923

27 Μαΐου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. στη Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών

«Ημέρα Καριέρας & Επαγγελματικής Δικτύωσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών», Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρες 9.30-18.00 διοργανώνεται για πρώτη φορά η «Ημέρα Καριέρας & Επαγγελματικής Δικτύωσης» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση είναι ανοικτή να την παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διαδικασία των συνεντεύξεων με τις συμμετέχουσες σε αυτήν εταιρείες, απευθύνεται στους τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.,

Στόχος της εκδήλωσης, είναι η συνάντηση-γνωριμία και δικτύωση των συμμετεχόντων με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικούς τομείς συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου τους, να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές, τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και τις δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει παρουσιάσεις των εταιρειών, θεματικά παράλληλα εργαστήρια-workshops επαγγελματικής ενδυνάμωσης σχετικά με προετοιμασία βιογραφικού, τεχνική συνέντευξη, ίδρυση τεχνοβλαστών και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και συναντήσεις γνωριμίας τελειόφοιτων και απόφοιτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με εκπροσώπους των εταιρειών, παρέχοντας στους συμμετέχοντες πολύτιμη ευκαιρία δικτύωσης και διερεύνησης μελλοντικών συνεργασιών.