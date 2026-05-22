Πάτρα: Υπερπλήρες το Καταφύγιο Ζώων- «Ακόμα και αν διαθέταμε περισσότερα καταφύγια, θα ήταν εξίσου γεμάτα»

Γεμάτο από την πρώτη μέρα λειτουργίας του και με χωρητικότητα που εδώ και καιρό έχει φτάσει στα όριά της. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων της Πάτρας, που βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου και το οποίο, με δυναμικότητα 85 θέσεων, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, όπως λέει σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα ζώων συντροφιάς, Αλεξάνδρα Δημοπούλου, μιλώντας στο thebest.gr.

Η κ. Δημοπούλου, κάνει λόγο για προβλήματα υπερπληθυσμού: «Το καταφύγιο έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα και στόχος μας είναι η διασφάλιση της ευζωίας των ζώων που φιλοξενεί. Αυτό όμως προϋποθέτει υιοθεσίες και αναδοχές από ανθρώπους και οικογένειες που θα τα αγαπούν και θα τα φροντίζουν με συνέπεια. Η χωρητικότητά του ανέρχεται στα 85 ζώα, ωστόσο από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του είναι είτε πλήρως κατειλημμένο είτε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα πληρότητας. Το πρόβλημα, μάλιστα, είναι τόσο έντονο, που ακόμα και αν διαθέταμε περισσότερα καταφύγια, αυτά θα ήταν εξίσου γεμάτα».

Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει ιδιαίτερη μνεία στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και, κατεξοχήν, με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους εθελοντές, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «συμβάλλουν καθημερινά στη διαχείριση των αδέσποτων». Η παρουσία τους στο πεδίο κρίνεται αναντικατάστατη, καθώς αναλαμβάνουν εθελοντικά τη διατροφή, την περίθαλψη και την εύρεση νέων σπιτιών για τα αδέσποτα ζώα.

«Το βασικότερο ζήτημα εντοπίζεται στα νεογέννητα ζώα και για τον λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις στειρώσεις. Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αφήνουν τα κατοικίδιά τους να αναπαραχθούν και έπειτα, αδυνατώντας να τα συντηρήσουν, τα εγκαταλείπουν αδίστακτα. Έχουμε εντοπίσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις όπου νεογέννητα σκυλάκια και γατάκια έχουν πεταχτεί ακόμη και μέσα σε κάδους σκουπιδιών», τονίζει.