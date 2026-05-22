Ανδρέας Κατσανιώτης: «Ο νέος εθνικός στόχος είναι η εθνική επιβίωση μέσα από την παραγωγή»



Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου εθνικού παραγωγικού μοντέλου, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ανέδειξε ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, κατά τη συμμετοχή του σε fireside chat στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, με συντονιστή τον δημοσιογράφο της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Απόστολο Αναστασόπουλο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της διοργάνωσης,ο κ. Κατσανιώτης τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και αναστοχασμού, επισημαίνοντας πως «πατρίδα χωρίς παραγωγή δεν στέκεται, ανάπτυξη χωρίς ιδιοκτησία δεν ριζώνει και κοινωνία χωρίς οικογένεια δεν συνεχίζεται». Όπως ανέφερε, η Ελλάδα οφείλει να επαναπροσδιορίσει τις βασικές της αξίες και να επενδύσει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην εργασία, την παραγωγή και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ελληνικό επιχειρηματικό μοντέλο τα τελευταία χρόνια κατευθύνθηκε κυρίως από επιδοτούμενα προγράμματα και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, γεγονός που, όπως είπε, περιόρισε την αυθεντική επιχειρηματική πρωτοβουλία. «Ο Έλληνας επιχειρηματίας περιμένει να βγει ένα πρόγραμμα αντί να επενδύσει πάνω στην ιδέα του. Αυτό δεν είναι επιχειρηματικότητα, αλλά επιδοτούμενη επιχειρηματικότητα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Κατσανιώτης είπε ότι απαιτείται εθνική στρατηγική με σταθερή κατεύθυνση και πρόσβαση των παραγωγών στη χρηματοδότηση. Όπως τόνισε, σήμερα οι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα της παραγωγής τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των εργατικών χεριών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται στοχευμένες διακρατικές συμφωνίες για την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε την τεχνολογία «μονόδρομο» για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση νέων ποικιλιών, η έρευνα και οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού αγροτικού τομέα.

Ο Βουλευτής Αχαΐας υπογράμμισε ακόμη ότι η χώρα πρέπει να επενδύσει σε συγκεκριμένες «ζώνες παραγωγής» με εξαγωγική δυναμική, φέρνοντας ως παράδειγμα τη φράουλα στη Δυτική Ελλάδα. «Έχει αποδείξει ότι δημιουργεί υπεραξία και έχει κατακτήσει αγορές. Αν είχαμε λύσει το πρόβλημα της άρδευσης, οι παραγωγοί θα είχαν διπλασιαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Κατσανιώτης σημείωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με σαφείς πολιτικές προτεραιότητες και εθνικό κεφάλαιο που θα στηρίζει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. «Ο νέος εθνικός στόχος είναι η εθνική επιβίωση. Για να μπορέσουμε, στον 21ο αιώνα, ως έθνος να επιβιώσουμε, θα πρέπει να έχουμε παραγωγή», δήλωσε.