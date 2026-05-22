Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε η πριγκίπισσα Άννα της Μ. Βρετανίας

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα της Μεγάλης Βρετανίας, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας της Μ. Βρετανίας στην Αθήνα, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθεί η διαχρονική φιλία και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο λαών.

Στη συνέχεια η πριγκίπισσα Άννα επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), όπου μαζί με τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που συντονίζει την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών και φυσικών καταστροφών.

Την πριγκίπισσα Άννα υποδέχθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.