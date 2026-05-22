Ουρές και στην Πάτρα για τα viral φρούτα που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο- Τι είναι και γιατί έγιναν… εθισμός- ΦΩΤΟ

Ουρές δημιουργούνται και στην Πάτρα για τα viral φρούτα που έχουν γίνει η απόλυτη τάση στα social. Κάθε Πέμπτη απόγευμα, σε ένα από τα πιο γνωστά ζαχαροπλαστεία της πόλης, στην περιοχή του Λάγγουρα, εξαντλούνται σε χρόνο μηδέν, με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά προκειμένου να τα αποκτήσει.

Αλλά τι ακριβώς είναι αυτά τα φρούτα; Πρόκειται για τη νέα, μεγάλη τάση στον κόσμο των γλυκών. Είναι απολαυστικά, κάνουν το χαρακτηριστικό «κρατς» και εξαντλούνται ταχύτατα. Πίσω από τις βιτρίνες του ζαχαροπλαστείου ξεχωρίζουν πράσινα και κόκκινα μήλα, κεράσι, μάνγκο, μπανάνα, αχλάδι, μανταρίνι, πορτοκάλι, φράουλα, βατόμουρο, καρύδα, φιστίκι και κόκκος καφέ, δημιουργήματα που μοιάζουν εκπληκτικά με αληθινά φρούτα, ενώ στο εσωτερικό τους κρύβουν εναλλασσόμενα στρώματα από μους, σοκολάτα και κουλί, δηλαδή μια παχύρευστη σως φτιαγμένη από φρούτα και ζάχαρη.

Υπάρχει ένα στοιχείο που όλοι ανυπομονούν να βιώσουν. Το διάσημο «κρατς». Αυτή ακριβώς η αίσθηση είναι που έχει χαρίσει στα γλυκά αυτά έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό φανατικών θαυμαστών, την μοναδική αντίθεση μεταξύ του τραγανού, λεπτού σοκολατένιου κελύφους και της απαλής, βελούδινης γέμισης που κρύβεται μέσα.

Στις καρδιές των Πατρινών, ωστόσο, ξεχωριστή θέση έχει κατακτήσει ο κόκκος καφέ, όπως αποκαλύπτει στο thebest.gr η Σταυρούλα Κοντοδήμα του εν λόγω ζαχαροπλαστείου. «Τα φρούτα τα παρασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι στο εργαστήριό μας και κάθε Πέμπτη ο κόσμος κάνει ουρά για να τα δοκιμάσει. Οι γεύσεις είναι πλούσιες και ποικίλες, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που ταιριάζει στο γούστο του», καταλήγει.

Η επιτυχία τους είναι τέτοια, που πολλοί πελάτες έρχονται από άλλες περιοχές της Αχαΐας ειδικά για να τα αγοράσουν, κάνοντάς τα έναν από τους πιο «hot» γαστρονομικούς προορισμούς της πόλης.