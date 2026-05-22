Eurovision: Η Dara υπέρ της επιστροφής της Τουρκίας στον διαγωνισμό

Η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, φαίνεται να εκφράζει θετική άποψη για την Τουρκία, καθώς σε συνέντευξή της στο CNN Türk ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό θα μπορούσε να τον εμπλουτίσει σημαντικά.

Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη Eurovision, Dara, η οποία μάγεψε το κοινό και έφερε στη χώρα της την πρώτη της νίκη στον μουσικό διαγωνισμό έδειξε την αγάπη που έχει για την Τουρκία, αφού όπως αποκάλυψε, ο άντρας της έχει τουρκικές ρίζες.

Η Dara αξιοποίησε τη συνέντευξή της στο CNN Türk για να προσκαλέσει την Τουρκία στη επόμενη Eurovision που θα γίνει στη χώρα της. Η τελευταία τουρκική συμμετοχή ήταν το 2012.

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια υποστήριξε ότι η επιστροφή της Τουρκίας θα εμπλούτιζε σημαντικά τον διαγωνισμό, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ιδιαίτερο πολιτιστικό της χρώμα και το παθιασμένο κοινό της.

Μάλιστα η δημόσια πρόσκληση από μια νικήτρια της Eurovision και ειδικά από μια καλλιτέχνιδα που μόλις χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη, είναι πιθανό να ξεκινήσει νέες συζητήσεις και προσδοκίες μεταξύ των θαυμαστών για μια πιθανή επιστροφή της Τουρκίας.

Ο σύζυγος της Dara έχει τουρκικές ρίζες και η ίδια επισκέπτεται πολύ συχνά την Τουρκία, όπως είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.





