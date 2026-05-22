Πάτρα- Καιρός: Σε περίοδο αστάθειας η χώρα- Η πρόβλεψη του Νικόλα Σερέτη για το Σαββατοκύριακο

Ιδιαίτερα έντονη εμφανίζεται η αστάθεια του καιρού στη χώρα το τελευταίο διάστημα, με τις συνθήκες να μεταβάλλονται γρήγορα μέσα στην ημέρα και τις απογευματινές βροχές να αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό, κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο γεωλόγος και προγνώστης καιρού, Νικόλας Σερέτης, «η χώρα έχει μπει σε μια γενικότερη περίοδο αστάθειας, κατά την οποία οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν την ένταση του περασμένου Σαββάτου (16/5), όταν στην Πάτρα καταγράφηκαν περίπου 30 χιλιοστά βροχής κατά μέσο όρο, ποσότητα που αντιστοιχεί στον μηνιαίο κλιματικό μέσο όρο για τον Μάιο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από πρωινό ήλιο, σταδιακή ανάπτυξη νεφώσεων προς το μεσημέρι και εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κυρίως τις απογευματινές ώρες. «Αυτή την περίοδο οι βροχές εμφανίζονται κυρίως το απόγευμα, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τις ορεινές περιοχές και στη συνέχεια να επηρεάζουν τοπικά και χαμηλότερα υψόμετρα», σημειώνει.

Για σήμερα Παρασκευή (22/5), αλλά και για το Σάββατο (23/5) και την Κυριακή (24/5), η πιθανότητα βροχής στην Πάτρα εκτιμάται στο 70-80%, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με το Σαββατοκύριακο να παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης φαινομένων. Τη Δευτέρα (25/5) η πιθανότητα μειώνεται, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Ο κ. Σερέτης επισημαίνει ότι «στα ορεινά του νομού, όπως η Ερυμάνθεια και τα Καλάβρυτα, οι καταιγίδες μπορεί να είναι εντονότερες».

Η θερμοκρασία έως και τη Δευτέρα θα κυμανθεί στους 25-26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται στους 19-20 βαθμούς.

Από την Τρίτη (26/5) αναμένεται σταδιακή ύφεση της αστάθειας και βελτίωση του καιρού, με την επιστροφή σε πιο ήπιες συνθήκες.

Τέλος, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν καλές καιρικές συνθήκες χωρίς ιδιαίτερη ζέστη, ενώ συνολικά ο Μάιος μέχρι στιγμής κινείται κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους τόσο σε θερμοκρασία όσο και σε βροχοπτώσεις.