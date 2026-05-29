Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Μαΐου 2026

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα
Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Ολίβια, Ολιβία, Υπομονή
Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίας Ολιβίας (ή Ολίβιας) της Μάρτυρος, Αγίας Υπομονής (Οσία Υπομονή, κατά κόσμον Ελένη Δραγάση-Παλαιολόγου, μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου)Αγίου Θεοδοσίου του ΟσίουΑγίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας
