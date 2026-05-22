Καμπανάκι -ξανά- από Μπούρα για το Τμήμα Ιατρικής- «Κατάφορη αδικία για τρίτη φορά εντείνει τον κίνδυνο υποστελέχωσης»

Για ακόμη μια χρονιά, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών βρέθηκε στο περιθώριο της κατανομής θέσεων ΔΕΠ. Από τις 117 συνολικές θέσεις που διέθεσε το υπουργείο Υγείας -με το ΕΚΠΑ να λαμβάνει 40 και το ΑΠΘ 23- η Πάτρα περιορίστηκε σε μόλις 11.

Μια απόφαση που αναμένεται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες τόσο στη λειτουργία του Τμήματος όσο και στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο υποστελέχωσης σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν είχε μείνει αμέτοχο. Με επίσημο ψήφισμά του, είχε ζητήσει τη διόρθωση της χρόνιας ανισοκατανομής θέσεων ΔΕΠ, επικαλούμενο τον μεγάλο αριθμό εισακτέων φοιτητών σε σχέση με τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ. Ωστόσο, η νέα κατανομή απείχε πολύ από το αναμενόμενο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο thebest.gr, έθεσε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις με αριθμούς: «Η Αθήνα παίρνει 165 εισακτέους φοιτητές και έχει 700 μέλη ΔΕΠ. Η Θεσσαλονίκη παίρνει 155 φοιτητές και έχει 400 μέλη ΔΕΠ. Εμείς παίρνουμε 160 φοιτητές και έχουμε 145 μέλη ΔΕΠ και όλες οι υπόλοιπες σχολές, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κρήτη, Λάρισα παίρνουν λιγότερους φοιτητές από εμάς. Για τρίτη χρονιά, δεν ελήφθη υπόψιν ότι έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο ιατρικό τμήμα, με πάρα πολλούς φοιτητές σε σχέση με άλλους, και ότι ικανοποιούμε το μεγαλύτερο περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτή, η κατάφορη αδικία, δημιουργεί προβλήματα εκπαίδευσης στο Ιατρικό Τμήμα, δυσκολία στο να προχωρούν ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, που θα ξεκινήσουμε τον Σεπτέμβριο και άλλα που σχεδιάζουμε, και σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών».

Ο κ. Μπούρας δεν σταμάτησε εκεί. Με ανοιχτή έκκληση προς τους τοπικούς πολιτικούς φορείς, κάλεσε σε άμεση δράση, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη: «Έχω διαμαρτυρηθεί έντονα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι αυτό που έγινε θα έχει τα αποτελέσματα που προανέφερα. Θα ήθελα να ζητήσω από το πολιτικό προσωπικό της περιοχής να δει το πρόβλημα και ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται, να κάνει ό,τι μπορεί, πριν να είναι πολύ αργά».