Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαΐου 2026

Στις 25 Μαΐου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Γ’ Εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική εορτή που να συνδέεται ευρέως με τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά τα ονόματα των Αγίων της ημέρας:Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (Γ' Εύρεση) Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου Οσίου Ολβιανού (Αλβιανού)