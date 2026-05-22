Ρομέν Γαβράς: Μεταφέρει στο σινεμά την πολύκροτη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο

Ο Ελληνογάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, γιος του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ετοιμάζει ταινία για την πρόσφατη ληστεία των κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου.

Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο τριών διακεκριμένων Γάλλων δημοσιογράφων, των Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê και Nicolas-Charles Torrent, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση σε ανέκδοτο υλικό και «μυστικά έγγραφα». Μάλιστα, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο αναγνώστης μαθαίνει πώς στις 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερις φίλοι από το Σεν Ντενί έκλεψαν στο φως της μέρας, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος σε λιγότερο από οκτώ λεπτά από την πολυσύχναστη και επιβλητική αίθουσα «Απόλλων», αλλά και γιατί η διεύθυνση του διάσημου Μουσείου αγνόησε τις προειδοποιήσεις.

Ο τίτλος, το καστ και η ημερομηνία κυκλοφορίας του φιλμ, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αλλά σύμφωνα με το Film Francais, τα γυρίσματα θα ενδέχεται να γίνουν του χρόνου ώστε η ταινία να είναι έτοιμη το 2028.