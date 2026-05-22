Ρομέν Γαβράς: Μεταφέρει στο σινεμά την πολύκροτη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο

Η ταινία βασίζεται σε βιβλίο δημοσιογραφικής έρευνας που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες
Ο Ελληνογάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, γιος του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ετοιμάζει ταινία για την πρόσφατη ληστεία των κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου.
Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο τριών διακεκριμένων Γάλλων δημοσιογράφων, των Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê και Nicolas-Charles Torrent, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση σε ανέκδοτο υλικό και «μυστικά έγγραφα». Μάλιστα, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο αναγνώστης μαθαίνει πώς στις 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερις φίλοι από το Σεν Ντενί έκλεψαν στο φως της μέρας, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος σε λιγότερο από οκτώ λεπτά από την πολυσύχναστη και επιβλητική αίθουσα «Απόλλων», αλλά και γιατί η διεύθυνση του διάσημου Μουσείου αγνόησε τις προειδοποιήσεις.
Ο τίτλος, το καστ και η ημερομηνία κυκλοφορίας του φιλμ, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αλλά σύμφωνα με το Film Francais, τα γυρίσματα θα ενδέχεται να γίνουν του χρόνου ώστε η ταινία να είναι έτοιμη το 2028.
Σημειώνεται ότι το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Γαλλικού Κοινοβουλίου για τη ληστεία στο Λούβρο που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες, ήταν καταπέλτης, καθώς όπως αναφέρει, η ληστεία κατέστη δυνατή εξαιτίας συστημικών αποτυχιών στον τομέα της ασφάλειας.
«Οι ακροάσεις, οι επιτόπιοι έλεγχοι και η ανάλυση των στοιχείων οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για συστημική αποτυχία. Η ασφάλεια στο Λούβρο δεν ήταν προτεραιότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, βουλευτής Αλεξάντρ Πορτιέ.
Θυμίζουμε πως ο 44χρονος Ρομέν Γαβράς έχει συνδέσει το όνομά του με μουσικά βίντεο διασημοτήτων (Κάνιε Γουεστ, Jay Z) και το 2022 υπέγραψε την ιδιαίτερη ταινία «Athena» που παρουσιάστηκε στη Μόστρα της Βενετίας. Συνεργάζεται με τη Στέγη Ωνάση και επισκέπτεται τακτικά την Αθήνα. Τα διεθνή media έχουν ασχοληθεί εκτενώς με τους έρωτές του, τις Ρίτα Ορα, Ντούα Λίπα, Εμιλι Ραταζκόβσκι.
Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος: Στις Κάννες με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Χριστίνα Μπόμπα
Λίλι Κόλινς, Μύκονος: Οι ετικέτες των επώνυμων resort ρούχων της στα γυρίσματα
«Σφαίρες», Achaia Clauss: Εγκατάσταση- έκπληξη από ερασιτέχνες κεραμίστες Καλαμάτας και Πάτρας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr