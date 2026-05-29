Γιατί ο "Κυανούς Σταυρός" παραμένει η νο1 επιλογή των νεφροπαθών στην περιοχή

Συναντήσαμε τη διακεκριμένη νεφρολόγο Κωνσταντίνα Τρίγκα-Δουζδαμπάνη και της ζητήσαμε να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι νεφροπαθείς της παεριοχής συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον "Κυανού Σταυρό".

Ο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» αποτελεί την πλέον σύγχρονη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Πάτρα, από τον Νοέμβριο του 2002.

Ο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ», είναι η πρώτη ιδιωτική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την μεγαλύτερη εμπειρία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αφού προσφέρει υπηρεσίες πάνω από 25 έτη. Η Μονάδα έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και διαθέτει τα πιο προηγμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας έτους 2025.

Στον ΚΥΑΝΟΥΝ ΣΤΑΥΡΟ, εκτός από την κλασική αιμοκάθαρση, διενεργείται και αιμοδιήθηση και on line αιμοδιαδιήθηση. Επίσης, χρησιμοποιείται μια ποικιλία φίλτρων αιμοκάθαρσης, υψηλών προδιαγραφών ευρωπαϊκής προέλευσης High και Low Flux-για την κάλυψη όλων των αναγκών των ασθενών, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία ή ατμό και φίλτρα για ευαισθητοποιημένους ασθενείς – αλλεργία. Στην μονάδα διενεργείται εβδομαδιαίος έλεγχος και τακτικότεροι κλινικοεργαστηριακοί έλεγχοι.

Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ όμως, έχει έχει και ένα επιπλέον μοναδικό πλεονέκτημα για υψηλού επιπέδου παροχές υγείας: μονόκλινα πολυτελή δωμάτια για ασθενεις που θέλουν να διατηρήσουν την ιδιωτικότητα τους σύμφωνα με τις υπερσύγχρονες μονάδες αιμοκάθαρσης της Αμερικής.

Παράλληλα, η Μονάδα διαθέτει σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας νερού με μηχανήματα αντίστροφης ώσμωσης, με πρόβλεψη επάρκειας νερού σε περίπτωση διακοπής νερού και γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος για περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Επιπλέον, στην Μονάδα υπάρχει εγκατάσταση οξυγόνου για κάθε ασθενή, τηλεόραση με ειδικά ακουστικά ανά ασθενή. Χώροι είναι άνετοι και ευχάριστοι με κλιματισμό, διασύνδεση internet και Netflix. Ειδικός χώρος στάθμευσης- Parking διατείθεται δωρεάν για τους ασθενενείς μας. Προσφέρεται ελαφρύ γεύμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Επίσης υπάρχουν και δωρεάν ασθενοφόρα για τη μεταφορά επειγόντων περιστατικών, βανάκι αλλα και επιβατικό αυτοκίνητο για τη μεταφορά των ασθενών.

Πάνω απ' όλα όμως, ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ως μοναδική, ξεχωριστή περίπτωση μα άρτια εξυπηρέτηση και οικογενειακό κλίμα από το προσωπικό της Μονάδας. Και αυτή ακριβώς η ανθρώπινη αντιμετώπιση, είναι που κάνει τελικά και τη μεγάλη διαφορά.