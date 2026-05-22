Λίλι Κόλινς, Μύκονος: Οι ετικέτες των επώνυμων resort ρούχων της στα γυρίσματα

Την είδαμε με σύνολο και φόρεμα γεμάτα ανάγλυφα κεντήματα, διαβάστε τα brands
Την ανεμελιά των διακοπών σε ελληνικό νησί καθρέφτιζαν τα looks της Λίλι Κόλινς στα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο.
Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια του πασίγνωστου hit του Netflix εστιάζει πολύ στα trends της μόδας, οπότε δεν μας απογοήτευσε σε ελληνικό έδαφος.
Πρωτίστως βέβαια συζητήθηκε η ανακοίνωση πως αυτός θα είναι ο 6ος και τελευταίος κύκλος επεισοδίων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η ηθοποιός εμφανίστηκε στη Μύκονο απόμακρη και με σνομπ συμπεριφορά, όντας εμμονική με τη λευκή της επιδερμίδα την οποία απειλούσε ο ήλιος. Εμείς θα σταθούμε βέβαια στο styling.
H τηλεοπτική Emily εθεάθη λοιπόν με ένα σύνολο σε κόκκινο και λευκό. Το πουκάμισο ήταν από τον οίκο Ermanno Scervino κεντημένο με ανάγλυφο boho μοτίβο, σε συνδυασμό με ψηλόμεσο εμπριμέ σορτς του γαλλικού label Maje.
Η διχρωμία απέφερε ένα ασορτί αποτέλεσμα αλλά δεν ήταν co- ord outfit. Οι εσπαντρίγιες που επιλέχθηκαν σε μεσαίο ύψος ήταν πάντως Tommy Hilfiger.
Επίσης, η tv star φόρεσε ένα bustier φόρεμα σε μπλε- λευκό ως σήμα κατατεθέν των χρωμάτων της χώρας μας. Ηταν στολισμένο από φολκλορικά, ανάγλυφα σχέδια με την υπογραφή του δημοφιλούς, εξωτικού brand Farm Rio. Συνοδευόταν από flat, «Mary Jane» μπαλαρινάκια με τον αντίστοιχο διάκοσμο.
H 37χρονη Αγγλο- Αμερικανίδα ηθοποιός που μεγάλωσε στο Λος Αντζελες δεν δείχνει πάντως καθόλου την ηλικία της. Το πρόσωπό της μοιάζει παιδικό και διατηρεί το βάρος των 50 κιλών, οπότε το ντύσιμό της φαντάζει σταθερά πολύ girly.
