Πάτρα: Η παιδική… ζούγκλα στην περιοχή της Μικρής Περιμετρικής- ΦΩΤΟ

Σε άθλια κατάσταση βρίσκεται η παιδική χαρά στην περιοχή της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας, κοντά στις οδούς Αιόλου και Γερανίων.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν γονείς στο thebest.gr, αλλά και όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις παρακάτω φωτογραφίες, πρόκειται για έναν χώρο που χαρακτηρίζεται ως «προβληματικός».

Το πλαστικό ταρτάν που έχει τοποθετηθεί στο έδαφος έχει αρχίσει να αποκολλάται, με τα κενά που δημιουργούνται να διευρύνονται συνεχώς, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για πτώσεις και τραυματισμούς. Παράλληλα, τα παιχνίδια βρίσκονται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, σπασμένα και φθαρμένα από την πάροδο του χρόνου, και σε καμία περίπτωση δεν κρίνονται κατάλληλα ή ασφαλή για παιδιά.

Ένα ακόμη ζήτημα που επισημαίνουν έντονα οι γονείς είναι η ανεξέλεγκτη βλάστηση, με χόρτα που έχουν «καταπιεί» τον χώρο, τόσο εντός όσο και εκτός της παιδικής χαράς, δημιουργώντας εικόνα εγκαταλελειμμένου τόπου, ενώ όπως λένε πολλές φορές τα κόβουν μόνοι τους.

Η κατάσταση αυτή καθίσταται ακόμη πιο ανησυχητική, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα από οικογένειες με μικρά παιδιά, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, με την άνοδο των θερμοκρασιών και τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση από τον Δήμο Πατρέων, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια του χώρου πριν συμβεί κάποιο ατύχημα.