Πάτρα: Η λωρίδα των ατόμων με προβλήματα όρασης οδηγεί... σε κολώνες στην οδό Φαναρίου- ΦΩΤΟ

Η κατάσταση και στα πεζοδρόμια της Πάτρας συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και εύλογα ερωτήματα για την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις, υποδομές και εμπόδια δυσκολεύουν τη διέλευση των πεζών και κυρίως των ατόμων με αναπηρία.

Στην οδό Φαναρίου, στην περιοχή των Προσφυγικών, κολώνες ηλεκτροφωτισμού έχουν τοποθετηθεί πάνω στη λωρίδα όδευσης τυφλών!

Η συγκεκριμένη λωρίδα προορίζεται για την καθοδήγηση και την ασφαλή διέλευση των ατόμων με προβλήματα όρασης, όμως η ύπαρξη εμποδίων πάνω σε αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην πρόσβασή τους.

Το συγκεκριμένο σημείο δείχνει για ακόμη μία φορά την ανάγκη να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, ώστε οι δημόσιοι χώροι να είναι πιο ασφαλείς και λειτουργικοί για όλους.