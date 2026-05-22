Συνελήφθη η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Υπενθυμιζεται ότι το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, οσηλεύεται στη ΜΕΘ από τα μεσάνυχτα, στην οποία κατέστη αναγκαίο να μεταφερθεί λόγω της σοβαρής κατάστασής του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μώλωπες και εκχυμώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό

«Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης. Πάντως το τριών ετών κοριτσάκι, φέρεται να μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.