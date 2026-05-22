Πάτρα: Διαμαρτυρία από κατοίκους της Περιβόλας για τον Ριγανόκαμπο- Τι ζητούν

Ανακοίνωση- διαμαρτυρία εξέδωσν κάτοικοι της Περιβόλας για το ζήτημα του καταυλισμού στον Ριγανόκαμπο. Μεταξύ άλλων ζητούν "τη μεταστέγαση του καταυλισμού, όπως προβλέπει ο Πολεοδομικός Κανονισμός με την αξιοποίηση προγραμμάτων αστικής ένταξης και εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και την αξιοποίηση της περιοχής του Ριγανοκάμπου με τη δημιουργία πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως έχουν αποφασίσει τα Δημοτικά Συμβούλια και δημιουργία θερινού Θεάτρου που αποδεδειγμένα έχει ανάγκη η Πόλη μας με τη αξιοποίηση της σχετικής μελέτης".

Αναλυτικά αναφέρουν στην ανακοίνωση

Με αφορμή το σοβαρό περιστατικό της επίθεσης στο αυτοκίνητο συμπολίτισσας και κλοπής, από Ρομά οι οποίοι προέρχονταν από του καταυλισμό του Ριγανοκάμπου, και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της, διαμαρτυρόμαστε για άλλη μία φορά . Εκφράζουμε το φόβο και την ανησυχία μας για την άναρχη , επιθετική και επικίνδυνη συμπεριφορά των ενοίκων του καταυλισμού. Η επιθετικότητα εκδηλώνεται με όλες τις μορφές, εισβολές στα σπίτια , κλοπές και επιθέσεις σε αυτοκίνητα και πεζούς. Αν τραυματιστεί κάποιο μικρό παιδί από αυτά που σκόπιμα κλείνουν το δρόμο και επιτίθενται, έχοντας άγνοια κινδύνου, ποιος θα προστατεύσει τον άτυχο οδηγό που θα έχει προκαλέσει ατύχημα άθελά του; Ο κίνδυνος από τις φωτιές κοντά στο χώρο που βρίσκονται και οι ανοιχτές δεξαμενές της ΔΕΥΑΠ σχεδόν καθημερινός, σε ένα «άβατο» όπου ακόμη και η Πυροσβεστική που καλείται συχνά για να αποτρέψει τον κίνδυνο πυρκαγιάς χρειάζεται την παρουσία της Αστυνομίας!



Όλοι οι Φορείς της Πολιτείας έχουν αναγνωρίσει ότι οι συνθήκες διαμονής των Ρομά στην παραγκούπολη του Ριγανοκάμπου , πάνω στα σκουπίδια , μαζί με τρωκτικά , φίδια χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για ανθρώπινη ζωή είναι απαράδεκτες, προσβάλλουν τον πολιτισμό μας και φυσικά τροφοδοτούν την παραβατικότητα. Τα ευκαιριακά μέτρα αστυνόμευσης , επιβαλλόμενα και αναγκαία, δεν αποτελούν λύση , αντίθετα συντηρούν το πρόβλημα!



Πάνω από μία 10ετία σε συνεργασία με τους Συλλόγους της ευρύτερης περιοχής αγωνιζόμαστε και ζητάμε:

-τη μεταστέγαση του καταυλισμού, όπως προβλέπει ο Πολεοδομικός Κανονισμός με την αξιοποίηση προγραμμάτων αστικής ένταξης και εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης,

-Την αξιοποίηση της περιοχής του Ριγανοκάμπου με τη δημιουργία πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως έχουν αποφασίσει τα Δημοτικά Συμβούλια και δημιουργία θερινού Θεάτρου που αποδεδειγμένα έχει ανάγκη η Πόλη μας με τη αξιοποίηση της σχετικής μελέτης.



Ως πολίτες μιας ευνομούμενης Πολιτείας ζητούμε την άμεση αντιμετώπιση της ανομίας που συντελείται σε βάρος μας με την ανοχή δυστυχώς της Πολιτείας και των αρμοδίων Φορέων . Διεκδικούμε το δικαίωμα στην ασφάλεια , στην κατοικία , στη ζωή!

Ζητάμε τη συνεργασία όλων των αρμοδίων Φορέων ( Δήμου , Περιφέρειας, ΕΤΑΔ ,Πανεπιστημίου Πατρών ) και της Κυβέρνησης στην κατεύθυνση της αξιοποίησης που σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη αξιοποίηση του γειτονικού χώρου της ΜΟΜΑ μπορεί αλλάξει σημαντικά τη ζωή των πολιτών και την εικόνα της πόλης μας.

Κάτοικοι Περιβόλας .