Το κομμα Καρυστιανού ετοιμάζει ανοικτές συναντήσεις στην Αχαία

Ανοικτές συναντήσεις στην Αχαΐα ετοιμάζει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν και τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε αυτό, απο τον νομό Αχαΐας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση "η Αχαΐα, ένας ιστορικός και προοδευτικός νομός με βαθύ πολιτικό αποτύπωμα και σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια.Δεκάδες πολίτες από κάθε γωνιά του νομού συμμετείχαν ενεργά στην υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης, τοποθετώντας την ίδια την Αχαΐα στον πυρήνα αυτού του νέου πολιτικού κινήματος.".

Σε άλλο σημείο επισημαίνεται: "Το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστούν δημόσια τα στελέχη και οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν την οργανωτική προσπάθεια στον νομό μας, ενώ θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές συναντήσεις και συζητήσεις σε όλες τις περιοχές της Αχαΐας, ώστε κάθε πολίτης να έχει φωνή, θέση και συμμετοχή στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας".