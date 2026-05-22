Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος: Στις Κάννες με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Χριστίνα Μπόμπα

Υπέρκομψος ο συμπολίτης μας Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος στο καθιερωμένο κινηματογραφικό ραντεβού των Καννών.

Πήγε και φέτος στο ιστορικό φεστιβάλ, ως μοντέλο και influencer, ενταγμένος στο team των ambassadors της Grey Goose. Μαζί του ήταν ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας και η icon του διαδικτύου Χριστίνα Μπόμπα.

Στο πλαίσιο των παράλληλων promo events στην περίφημη Κρουαζέτ , η ομάδα απόλαυσε ένα επίσημο party gala στο La Terasse by Albane. Περπάτησαν στο red carpet ανάμεσα σε διασημότητες για να παρακολουθήσουν την πρωτοποριακή ταινία «Jim Queen» και δείπνησαν στο ονομαστό γαστριμαργικό στέκι La Petite Maison, όπου βρισκόταν και το supermodel Μπέλα Χαντίντ.