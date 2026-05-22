Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος: Στις Κάννες με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Χριστίνα Μπόμπα

Ο γνωστός Πατρινός, μοντέλο και influencer, ταξίδεψε και φέτος στο ιστορικό φεστιβάλ με super stylish outfits
Υπέρκομψος ο συμπολίτης μας Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος στο καθιερωμένο κινηματογραφικό ραντεβού των Καννών.
Πήγε και φέτος στο ιστορικό φεστιβάλ, ως μοντέλο και influencer, ενταγμένος στο team των ambassadors της Grey Goose. Μαζί του ήταν ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας και η icon του διαδικτύου Χριστίνα Μπόμπα.
Στο πλαίσιο των παράλληλων promo events στην περίφημη Κρουαζέτ , η ομάδα απόλαυσε ένα επίσημο party gala στο La Terasse by Albane. Περπάτησαν στο red carpet ανάμεσα σε διασημότητες για να παρακολουθήσουν την πρωτοποριακή ταινία «Jim Queen» και δείπνησαν στο ονομαστό γαστριμαργικό στέκι La Petite Maison, όπου βρισκόταν και το supermodel Μπέλα Χαντίντ.
Το τριήμερο διέθετε βέβαια την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και τα super glam vibes που επικρατούν πάντα στο φεστιβάλ.
Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, ο Πλάτωνας υιοθέτησε το trendy animal print σε welcome drink, αλλά κυρίως εντυπωσίασε με tuxedo look. Φόρεσε sur mesure δημιουργία του oίκου Χρηστάκης, που ειδικεύεται σε χειροποίητα πουκάμισα και κοστούμια εδώ και 7 δεκαετίες στην Αθήνα. Το μαύρο παπιγιόν σε συνδυασμό με vintage συλλεκτική καρφίτσα ήταν η accessory πινελιά που απογείωσε το outfit. Αλλωστε αυτή η brooch λεπτομέρεια έχει εξελιχθεί στην τελευταία λέξη της μόδας για τους κυρίους.
