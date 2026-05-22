Βουλή: Με 151 ψήφους η απόφαση για Εξεταστική - Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - LIVE

Ανέβηκαν στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών

Σε σκηνικό έντασης διαξάγεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Ν.Δ. επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε και συνεπώς η Εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η τοποθέτηση Βορίδη

Το ζήτημα έθεσε εκ μερους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορίδης επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, καθώς η δραστηριότητα της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βαση το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, κάτι το οποίο δεν συνέβη ωστόσο στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022.

Ο κ. Βορίδης, αναπτύσσοντας τη βασιμότητα της ένστασης, υποστήριξε πως είναι «σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΥΠ εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της που είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου αλλά θα τη λάβει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα και είναι η πλειοψηφία των βουλευτών». Ο εισηγητής της ΝΔ τόνισε ότι η Βουλή σαφώς και μπορεί να ελέγχει την ΕΥΠ αλλά αυτή μπορεί να γίνει σύμφωνα με την διάταξη του Συντάγματος και του ΚτΒ που ορίζει ότι αυτό απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του όλου του αριθμού των βουλευτών. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, η αποστολή της ορίζεται ότι είναι η συλλογή, η επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της χώρας. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλή του δημοκρατικού πολιτεύματος , θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου τις εδαφικής ακεραιότητας και εδαφικής ασφάλειας της χώρας. Και στο άρθρο 4 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΕΥΠ αναφέρεται ότι συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλει προτάσεις για την πρόληψη ή αποτροπή της απειλής ασφάλειας, του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στον τίτλο της θέτει «την εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και αναρωτήθηκε: «η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι;. Η προστασία των εθνικών στρατηγικών συμφερόντων και δει των στρατιωτικών έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι;». Και πρόσθεσε πως μπορεί να ελεγχθεί εάν έγιναν παράνομες υποκλοπές «με το να ζητήσουμε να μας φέρουν τους φακέλους που έχουν για τις τυχόν επισυνδέσεις. Με το να μας φέρουν όλες τις συμβάσεις να τις ελέγξουμε για να διακριβώσουμε εάν έχουν γίνει παράνομες επισυνδέσεις. Και ερωτώ αυτοί οι έλεγχοι δεν εμπίπτουν στην έννοια της εθνικής άμυνας όπου απαιτείται η πρόσθετη πλειοψηφία ώστε να μην μπορεί η εκάστοτε μειοψηφία να αποφασίζει κατά πως θέλει; Άρα το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας». Σύσσωμη η αντιπολίτευση δια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έκανε λόγο για «διαδικαστικά και δικονομικά τερτίπια» από τη ΝΔ προκειμένου «να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο», κάνοντας «το Σύνταγμα κουρελόχαρτο». Ανδρουλάκης: Αδύναμος και εκβιαζόμενος ο πρωθυπουργός

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Νίξον της Ελλάδος, αδύναμο και εκβιαζόμενο», εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση της πρότασης του κόμματος του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του, απέρριψε κατηγορηματικά τα επιχειρήματα του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, για την απαιτούμενη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 βουλευτών, για τη σύσταση Εξεταστικής, τονίζοντας ότι «η στάση της κυβέρνησης αποδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητας της». «Για άλλη μια φορά υποβαθμίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο ο οποίος βάζει τον κ. Βορίδη που ήρθε διότι προφανώς το χρωστά χάρη, για να πει επιχειρήματα που δεν στέκουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «ο νόμος που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης είναι του 2008 και όταν υπήρχε αίτημα για ίδιο θέμα, η Βουλή αποφάσισε με 151 και όχι με 120 όπως σήμερα ζητάει να γίνει». Παράλληλα άφησε αιχμές για την στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη σημειώνοντας: «Στις 21/8/2022, όταν καταθέσαμε το αίτημα μας για τη σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές, προεδρεύων του Σώματος τότε ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, τότε αντιπρόεδρος. Τότε η απόφαση που εσείς προεδρεύατε, πάρθηκε με 142 ψήφους. Γιατί τότε δεχθήκατε το αποτέλεσμα και σήμερα ζητάτε από εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό; Αντικρούετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Γιατί ούτε το Σύνταγμα ούτε ο Κανονισμός της Βουλής άλλαξε για την ΕΥΠ σε σχέση με το 2022». «Αυτό που μεσολάβησε ήταν ότι το μονομελές δικαστήριο έκανε αυτό που εσείς αρνηθήκατε να κάνετε, κάλεσε όλους αυτούς που εμπλέκονται και τους καταδίκασε. Και αυτοί τι λένε; Εμείς πουλήσαμε το «πρέντατορ» στο κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Νίξον της Ελλάδος. Και ο Νίξον της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Τι άλλαξε λοιπόν σήμερα; Ο εκβιασμός του απόστρατου ισραηλινού αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού». «Είναι αυτός ο πρωθυπουργός που μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους τέσσερεις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων θα τους είχε οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτός ο πρωθυπουργός που κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει δεν έχει δικαίωμα να μιλά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας» ανέφερε. Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Ανδρουλάκης απευθύνθηκε στους βουλευτές της ΝΔ που τον κατηγόρησαν ότι διέρρευσε κρατικά μυστικά με την δημοσιοποίηση των διαλόγων που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών, καλώντας τους να είναι πιο ταπεινοί. «Περίμενα σήμερα από όλους εσάς να είστε λίγο ταπεινοί, και να μην βγαίνετε στα κανάλια και να λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψα κρατικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμίρη σε μένα; Δεν όφειλα να τον ρωτήσω αυτό που εσείς μου λέγατε να τον ρωτήσω σε ένα μυστικό δωμάτιο; Εγώ τον ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο στη Βουλή. Τον ρώτησα λοιπόν “πείτε μου γιατί με παρακολουθούσατε”. Και μου είπε δεν ξέρω. Τώρα ντρέπεστε ή δεν ντρέπεστε όταν τέσσερα χρόνια λέγατε ότι είμαι εκβιαζόμενος και έπρεπε να πάω στην ΕΥΠ να ενημερωθώ; Ντροπή, ντροπή στους βουλευτές της ΝΔ, ντροπή πάνω από όλα γι’ αυτά που σας βάζει να κάνετε ο κ. Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Αποχωρήσεις

Τελικά, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για την χώρα». Λίγο αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του αποχώρησε και ο Σωκράτης Φάμμελος μαζί με την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας από πλευράς τους «ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα».

