«Καίνε» τα καύσιμα στα νησιά: Καθημερινές αυξήσεις στην αμόλυβδη που φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ - Φόβοι για την κατανάλωση

Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, οι τιμές στην αγορά καυσίμων απειλούν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επαγγελματιών και εγείρουν αβεβαιότητες ενόψει του καλοκαιριού που οι ανάγκες για μετακινήσεις αυξάνονται.

Είναι ενδεικτικό ότι στις Κυκλάδες το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια και η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ ενώ αυξάνονται οι μέσες τιμές και πανελλαδικά.

Ειδικότερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,12 ευρώ ανά λίτρο από την Τρίτη (19.5.2026), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ενώ συγκρατημένη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης που διαμορφώνεται στα 1,817 ευρώ.

Η άνοδος στη βενζίνη επιταχύνεται τις τελευταίες ημέρες μετά το ράλι των διεθνών τιμών, ειδικά την προηγούμενο εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι το Brent εκτοξεύθηκε πάνω από τα 110 δολάρια στον απόηχο της απουσίας προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Το ράλι στις διεθνείς τιμές περνά στα διυλιστήρια μετά από λίγες ημέρες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που εξηγούν γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε αποκλιμάκωση στις τιμές της αντλίας.

Εξέλιξη τιμών για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης