Άλμα Ζωής Αχαΐας: «Το αύριο της θεραπείας, σήμερα» – Ημερίδα για τις κλινικές μελέτες στην Ογκολογία

Μια σημαντική επιστημονική ημερίδα με θέμα τις Κλινικές Μελέτες στην Ογκολογία και τίτλο «Το αύριο της θεραπείας, σήμερα» θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2026, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της γνώσης γύρω από τη σύγχρονη κλινική έρευνα και τις θεραπευτικές εξελίξεις.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τους θεσμικούς φορείς, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στις κλινικές μελέτες και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία των κλινικών μελετών, τα στάδια ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προσεγγίσεων, καθώς και τα επιστημονικά και ηθικά πλαίσια που διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια της έρευνας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κριτήρια συμμετοχής των ασθενών σε κλινικές μελέτες, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και στη σημασία της ασθενοκεντρικής προσέγγισης, η οποία αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της σύγχρονης ογκολογικής έρευνας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί και στρογγυλό τραπέζι με αντικείμενο τις προκλήσεις, τα εμπόδια αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει σε έναν ανοιχτό χώρο επιστημονικού διαλόγου, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών και της κοινωνίας, ενώ θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.





