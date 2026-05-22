Α.Παναγιωτόπουλος:«Υποστελέχωση και καθυστερήσεις στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφήνουν χιλιάδες παιδιά χωρίς έγκαιρη υποστήριξη»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή δεκατριών (13) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναδεικνύοντας τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σε όλη τη χώρα, λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού και των πολύχρονων καθυστερήσεων στην αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η κυβερνητική αδράνεια και η διαρκής υποβάθμιση κρίσιμων δημόσιων δομών έχουν οδηγήσει σε μια απαράδεκτη πραγματικότητα: παιδιά με μαθησιακές, αναπτυξιακές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να περιμένουν μήνες ή και χρόνια για αξιολόγηση και γνωμάτευση, στερούμενα την αναγκαία εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη που δικαιούνται. Την ίδια στιγμή, οικογένειες εξωθούνται είτε σε εξαντλητικές αναμονές είτε σε δυσβάσταχτες ιδιωτικές δαπάνες, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες ανάγκες μέσα στις σχολικές τάξεις χωρίς επαρκή υποστήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής, όπου οικογένεια αναμένει από το 2023 την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ρόδου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά νησιά της Δωδεκανήσου και αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις, ιδίως σε παιδοψυχίατρους. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες νησιωτικές περιοχές, όπως η Κως και η Κάλυμνος.

Με την ερώτηση ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις από την Κυβέρνηση για τη στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανά Περιφέρεια, τους χρόνους αναμονής, την κάλυψη των κενών σε παιδοψυχιάτρους και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών τους ώστε να σταματήσει η πολύχρονη ταλαιπωρία παιδιών και γονέων.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι κανένα παιδί δεν θα μένει χωρίς αξιολόγηση και υποστήριξη λόγω υποστελέχωσης, γεωγραφικών ανισοτήτων ή οικονομικής αδυναμίας της οικογένειάς του.