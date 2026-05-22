Ολυμπία Οδός: Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την οδική γέφυρα της διώρυγας Κορίνθου

Από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
Για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.
Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6) και Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα:
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr