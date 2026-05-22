Ολυμπία Οδός: Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την οδική γέφυρα της διώρυγας Κορίνθου

Για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6) και Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα: