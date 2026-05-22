Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Θα ήθελα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη

Όλο τα αφήναμε, κακώς, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός
Στην απόφαση να μην αποκτήσει παιδί αναφέρθηκε η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως η καριέρα ή οι συνθήκες μπορούν από μόνες τους να επιβάλλουν μια τέτοια επιλογή.
Σημειώνοντας ότι εκτιμά όσα έχει ζήσει και πετύχει, η ηθοποιός εξήγησε ότι για εκείνη ένα παιδί θα είχε νόημα να έρθει μέσα από μια σχέση, και συγκεκριμένα από τη σχέση της με τον Δάνη Κατρανίδη.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου, η Μίρκα Παπακωνστάντινου τοποθετήθηκε σχετικά με την επιλογή να μη βιώσει τη μητρότητα. Όπως είπε στην αρχή: «Εγώ δεν πιστεύω ότι καμία καριέρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το επέλεξες. Είμαστε στην Ελλάδα. Δεν μειώνω την καριέρα, τη ζωή και τα πράγματα που έχω, τα σέβομαι και τα εκτιμώ. Δεν είναι θέμα καριέρας, αν θες μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Δεν έτυχε ακριβώς, αλλά είχα μία παλιακή αντιμετώπιση. Για μένα ήταν απαραίτητο στο μυαλό μου να έρθει ένα παιδί από μία σχέση».
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι το ιδανικό θα ήταν να είχε αποκτήσει παιδί με τον Δάνη Κατρανίδη, αφού οι συνθήκες μέσα στη σχέση τους ήταν οι κατάλληλες. «Για μένα, θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη. Εκεί ήτανε οι συνθήκες, μία το ένα, μία τ’ άλλο, μία το… και όλο τα αφήναμε, κακώς. Αυτό θα το ήθελα. Να μου πεις, το θεωρείς παράσημο αυτό; Ναι, γι’ αυτό λέω, είναι λίγο παλιά. Δεν θα ήθελα ένα παιδί ανεξάρτητα. Θα ήθελα ένα παιδί από μία τέτοια σχέση. Επιλογή μας ήτανε. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε. Τώρα είναι αργά», πρόσθεσε.
