Πάνος Δημάκης στο thebest: Θα πήγαινα ως παίκτης στο Chase και θα μου άρεσε να παίξω με τη Μαρία

Είναι πολύγλωσσος, φιλομαθής, με μια ευγένεια και γλυκύτητα που δεν συναντάς πάντα στις μέρες μας με μνήμη αν μη τι άλλο, πολλή ισχυρή, με γνώσεις αμέτρητες και δημοφιλία, δικαιολογημένα μεγάλη.

Ο Πάνος Δημάκης, το «Γεράκι» του γνωστού τηλεπαιχνιδιού «The Chase» παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο του μυθιστόρημα «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Διόπτρα».

Λίγο πριν την παρουσίαση μιλά στο thebest για το νέο του βιβλίο, τις προκλήσεις της ιστορίας με την οποία καταπιάστηκε και για το «Chase»και δεν διστάζει να αποκαλύψει ότι έχει απαντήσει ερωτήσεις στην τύχη, πώς θα πήγαινε ως παίκτης στο τηλεπαιχνίδι και ότι θα ήθελε να παίξει με τη Μαρία Μπεκατώρου.

Γιατί επιλέξατε ως αφορμή του μύθου ένα πραγματικό συμβάν, την αληθινή ιστορία του επεισοδίου Τελλίνι με τη δολοφονία που συντάραξε το καλοκαίρι του 1923;

«Μου αρέσει πολύ η ιστορία και αυτό είναι εμφανές σε κάποιον που βλέπει το Chase ή έχει διαβάσει άλλα βιβλία μου. Οπότε πάντα διαβάζω αληθινά, ιστορικά γεγονότα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα με εμπνέουν ώστε να βγάλω ένα βιβλίο. Τη συγκεκριμένη ιστορία την είχα ακούσει πριν αρκετά χρόνια. Την είχα σχεδόν ξεχάσει κι όταν ξανάπεσε στα χέρια μου πέρυσι μου έκανε κλικ. Ήταν και η εποχή που ο Τραμπ είχε ξαναβγεί στην εξουσία και είχε αρχίσει να κάνει τους γνωστούς του Φαραωνισμούς, τους οποίους φέτος τους εξέλιξε ακόμα περισσότερο. Κι έτσι και η στάση του Μουσολίνι σε εκείνη την ιστορία μου τον θύμισε και του κάθε δημαγωγού εν γένει. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Είναι μια ιστορία που δείχνει, πώς μια μεγάλη δύναμη επιβάλλεται σε μια μικρή άδικα, πώς οι χώρες πολλές φορές στέκονται αμήχανοι, αμέτοχοι θεατές. Πόσω μάλλον και οι διεθνείς οργανισμοί που η δουλειά τους είναι να μεσολαβούν. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και τότε. Εξ ου είναι και μια υπόθεση που έχει μελετηθεί πάρα πολύ από ιστορικούς παγκοσμίως, για το πόσο η Κοινωνία των Εθνών απέτυχε. Ήταν η πρώτη της μεγάλη αποτυχία. Ταυτόχρονα είναι και το δράμα της Κέρκυρας και της Ελλάδας εν γένει. Η Κέρκυρα είχε πόσους νεκρούς, βομβαρδισμούς, καταλήφθηκε μετά για ένα μήνα. Και επίσης το γεγονός ότι είναι ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα μέχρι και τώρα, το κάνει πολύ γοητευτικό με την έννοια ότι για πρώτη φορά μπήκα στη διαδικασία να βάλω πιο πολλά αστυνομικά στοιχεία στο βιβλίο. Στο τέλος του βιβλίου οι μυθοπλαστικοί μου χαρακτήρες αναλύουν τα 4 επίσημα σενάρια και δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να επιλέξει τη δική του εκδοχή. Στο τέλος προτείνω μυθιστορηματικά, μια δική μου, η οποία είναι αυτή που σύμφωνα με τους ιστορικούς είναι μια από τις πιο πιθανές. Αλλά είναι ανεπιβεβαίωτη».

Ποιο κομμάτι του βιβλίου γράφτηκε πιο εύκολα και ποιο σας αντιστάθηκε περισσότερο; To ιστορικό ή το μυθοπλαστικό;

«Και τα δύο ήταν πολύ δύσκολα. Το ιστορικό ήταν γιατί, εν αντιθέσει με τις "17 κλωστές" όπου ήξερα πολύ λίγα πράγματα για την υπόθεση και έτσι είχα μπροστά μου πεδίον δόξης λαμπρό να φτιάξω από την αρχή (ακόμα και ο Καστελάνης που υποδύθηκε ο Πάνος Βλάχος, είναι κατά 95% δικό μου κατασκεύασμα, δεν ήξερα πολλά πράγματα γι’αυτόν), εδώ είναι πολύ καλύτερα τεκμηριωμένα τα πράγματα. Ξέρουμε για τον Πλαστήρα, τον Γονατά, τον Τελλίνι, τον Μπότσαρη τον Μουσολίνι. Έχουμε αρχεία. Πήγα στα ιστορικά αρχεία του Στρατού και μου δώσανε τις αυθεντικές αναφορές του Ταγματάρχη Μπότσαρη. Ήξερα πώς είναι τα πρόσωπά τους, πώς ήταν τα θύματα πεσμένα στο έδαφος, τις χώρες που συνέβησαν. Έχει γίνει πολύ καλή έρευνα. Συν του ότι έκανα την επιτόπια έρευνα στην Κέρκυρα, πώς ζούσε ο κόσμος τότε. Από τη διακόσμηση και την αρχιτεκτονική, μέχρι το αν είχε ρεύμα κι αν κυκλοφορούσαν ή όχι αυτοκίνητα και σε ποια ξενοδοχεία ζούσαν οι πλούσιοι της εποχής. Ήταν μια πολύ γοητευτική έρευνα, απλά επειδή είχε πάρα πολλά στοιχεία, το δύσκολο ήταν ποια θα βάλω, ποια όχι.

Στο μυθοπλαστικό κομμάτι έπρεπε να φτιάξω από το μυαλό μου μια οικογένεια και μέσα από τη μυθοπλαστική οικογένεια παίρνουμε τα μηνύματα. Αυτοί αντανακλούν αυτό που συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν οι ισχυροί άντρες που καταπιέζουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο τις πιο ανίσχυρες, ως ένα σημείο ανίσχυρες, όχι πάντοτε, γυναίκες του βιβλίου, όπως οι μεγάλες δυνάμεις καταπιέζουν τις μικρές. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως η Κοινωνία των Εθνών- που μεσολαβούν- και στο βιβλίο μεσολαβούν πολύ πιο επιτυχημένα. Οπότε η δυσκολία ήταν, ότι έπρεπε να συγκεράσω αληθινά γεγονότα με μυθοπλαστικά και κυρίως, να κάνω τα αληθινά να φαίνονται μυθοπλαστικά. Γι΄ αυτό και όταν κάποιος διαβάζει το κεφάλαιο με τον Μουσολίνι, δεν είναι ιστορικός χαρακτήρας, είναι λογοτεχνικός ήρωας στο βιβλίο μου».

Υπάρχει κοινό σημείο ανάμεσα σε έναν chaser και έναν συγγραφέα και ποιο;

«Θα έλεγα δύο πράγματα. Υπάρχουν συγγραφείς, οι οποίοι δεν ασχολούνται με ιστορικά γεγονότα. Κι εγώ έχω γράψει 4 μυθιστορήματα, τα 2 είναι βασισμένα σε ιστορικά γεγονότα. Όμως, όπως ένας chaser εγώ πχ που λατρεύω την ιστορία, έτσι μπορεί και ένας συγγραφέας. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη συνάφεια είναι ότι και οι δύο προσπαθούμε να φτάσουμε, όσο πιο πολύ μπορούμε στον πυρήνα της γνώσης. Όσο και να έχουμε γενικές γνώσεις όλοι οι chasers και αυτό μας βοηθά να ανταπεξερχόμαστε σε εύρος ερωτήσεων, κατά βάση αυτό που μας ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό, είναι να φτάσουμε στον πυρήνα της γνώσης, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει στον πυρήνα της ύπαρξης. Για ποιο λόγο συμβαίνουν πράγματα, γιατί έγιναν τα πράγματα έτσι, γιατί ο κόσμος είναι αλλιώς; Ακόμα και μέσα από το gossip, τον κινηματογράφο, τις τέχνες ή τα σπορ μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα για τον κόσμο».

Έχει τύχει στο Chase να απαντήσετε στην τύχη;

«Εννοείται. Κι αυτό ο κόσμος μπορεί να το παρεξηγεί ότι τα ξέρουμε όλα, ή ότι είμαστε οι φωστήρες ή Αϊνστάιν, που δεν είμαστε, είτε ότι είναι στημένο, γιατί δεν γίνεται να το ξέρουμε αυτό. Η τύχη όμως είναι υπολογισμένη. Όταν δηλαδή σου δίνουν 3 απαντήσεις και από τις υπάρχουσες γνώσεις σου αποκλείεις κατευθείαν τη μία, σίγουρα μειώνεις τις πιθανότητες και μπορεί να κάνεις και μια υπολογισμένη πρόβλεψη, που άλλες φορές πετυχαίνει, άλλες όχι. Απαντάμε και στην τύχη κάποια πράγματα. Υπάρχουν επεισόδια που στις 50 ερωτήσεις να έχω απαντήσει τις 5 στην τύχη. Δε γίνεται αλλιώς, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι ερωτήσεις, δεν γίνεται να τα γνωρίζουμε όλα».

Στις λίγες φορές που έχετε απαντήσει λάθος, νευριάζετε;

«Νευριάζω με τον εαυτό μου. Όχι με την έννοια ότι με νίκησαν οι παίκτες, χαλάλι τους. Νευριάζω επειδή δεν θυμήθηκα τη λέξη στην ώρα μου ή είπα πάσο γιατί φοβόμουνα, επειδή δε βλέπουμε χρονόμετρο. Και μπορεί να αποδειχτεί ότι είχα χρόνο και αν το έψαχνα λίγο θα την έβρισκα. Αλλά πιστέψτε με το ξεχνάω μέσα σε 3 λεπτά».

Πάντως όταν κερδίζουν οι παίκτες η Μαρία Μπεκατώρου χαίρεται και δεν το κρύβει

«Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ότι είναι ειλικρινής η χαρά της. Από την άλλη, έχει τη φοβερή ιδιότητα να μας κάνει να μην αισθανόμαστε, ότι είμαστε οι κακοί της υπόθεσης. Έχει την ισορροπία, ώστε να δείχνει και την συμπάθειά της προς τον εκάστοτε chaser, όμως και να υποστηρίζει εμφανώς τους παίκτες. Γιατί κι εμάς η καρδούλα μας το ξέρει, πόσο αγχωνόμαστε. Κι εγώ αγχώνομαι. Δεν θέλω να πετάξω την επική πατάτα, οπότε είναι αρκετά υποστηρικτική. Εγώ με τη Μαρία έχω κι αυτό το παιχνίδι, με αυτή τη μικρή αστεία κόντρα και ταυτόχρονα πολλή αγάπη, που είναι εμφανής. Ακόμα κι αν μου την «πει» και καλά, ξέρω ότι δεν το εννοεί».