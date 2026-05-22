Πενέλοπε Κρουζ: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά το 20 λεπτών standing ovation στο Φεστιβάλ των Καννών

Σε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ των Καννών, μετά το διάρκειας είκοσι λεπτών standing ovation που επεφύλασσαν οι θεατές για τη νέα της ταινία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο φιλμ «La Bola Negra» των Χαβιέρ Καλβό και Χαβιέρ Αμπρόσι και έδωσε το «παρών» στην 79η διοργάνωση μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές για την πρεμιέρα.

Μετά την προβολή, το κοινό μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα χάρισε ένα χειροκρότημα είκοσι λεπτών σε όσους αποτέλεσαν μέρος της παραγωγής, με την Πενέλοπε Κρουζ να αδυνατεί να κρύψει τη συγκίνησή της.