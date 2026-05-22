Από τη Νάξο μέχρι το Μέτσοβο: Τα ελληνικά τυριά κατέκτησαν το Taste Atlas

Μία ακόμα διάκριση κατέκτησε η ελληνική γαστρονομία καθώς η γραβιέρα Νάξου αναδείχτηκε το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο στη σχετική λίστα του Taste Atlas.

Η διάσημη πλατφόρμα γεύσης και γαστρονομίας κατέταξε τη γραβιέρα Νάξου στην πρώτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στα καλύτερα σκληρά τυριά. Στην πρώτη δεκάδα εντοπίζονται η γραβιέρα Κρήτης, η κεφαλογραβιέρα και το Μετσοβόνε. Ταυτόχρονα, την τιμητική της έχει και η Ιταλία με πέντε τυριά στην πρώτη δεκάδα.

«Το τυρί παράγεται στο νησί της Νάξου στις Κυκλάδες εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Η γραβιέρα Νάξου παρασκευάζεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή από μείγμα προβάτου και κατσικίσιου γάλακτος, με το ποσοστό του τελευταίου να μην υπερβαίνει το 20%. Έχει λεπτή κρούστα και ανοιχτό κίτρινο, συμπαγές εσωτερικό με μικρές τρύπες. Η γραβιέρα Νάξου είναι ένα σκληρό επιτραπέζιο τυρί με δροσερή γεύση και ελαφρύ άρωμα. Έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 38% και τουλάχιστον 40% περιεκτικότητα σε λιπαρά. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προέρχεται από φυλές που εκτρέφονται παραδοσιακά στο νησί, οι οποίες τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα που προσδίδουν στο γάλα τους μια μοναδική γεύση. Μπορεί να κοπεί σε φέτες και να σερβιριστεί ως ορεκτικό, να τηγανιστεί και να καταναλωθεί ως σνακ ή να τριφτεί πάνω από ζυμαρικά», γράφει το Taste Atlas για την γραβιέρα Νάξου.

Τα 10 κορυφαία σκληρά τυριά:

Γραβιέρα Νάξου (Ελλάδα): 4,6

Παρμεζάνα (Ιταλία): 4,6

Γραβιέρα Κρήτης (Ελλάδα): 4,5

Πεκορίνο Σάρντο (Ιταλία): 4,5

Κεφαλογραβιέρα (Ελλάδα): 4,4

Μετσοβόνε (Ελλάδα): 4,4

Πεκορίνο Σισιλιάνο (Ιταλία): 4,4

Livanjski sir (Βοσνία Ερζεγοβίνη): 4,4

Γκράνα Παντάνο (Ιταλία): 4,4

Πεκορίνο Ρομάνο (Ιταλία): 4,4

Στη λίστα υπάρχουν και άλλα ελληνικά τυριά:

11η θέση Σαν Μιχάλη με 4,4

15η λαδοτύρι Μυτιλήνης 4,4

16η γραβιέρα Αγράφων με 4,3

21η κεφαλοτύρι 4,2

56η μελίχλωρο Λήμνου με 3,8

83 ξυνότυρο Μυκόνου με 3,4

108 κεφαλοτύρι Νάξου