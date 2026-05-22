«Clock it! Χθεσινοί είμαστε;»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για τις πιο συνηθισμένες μεθόδους εξαπάτησης ηλικιωμένων

Με ένα βίντεο στα social media, η ΕΛ.ΑΣ. εφιστά την προσοχή για τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες.

Με πρωταγωνιστές την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο, η Αστυνομία υπενθυμίζει τις πιο συνηθισμένες μεθόδους εξαπάτησης. Καλεί, δε, τους πολίτες να μη δίνουν ποτέ κωδικούς και να επικοινωνούν με τους συγγενείς τους.

Η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.

«Δεν έχει σημασία πώς θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν… το σημαντικό είναι να μην πέσεις θύμα.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η κ. Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.

Και ξέρετε τι κάνουν; Τις αναγνωρίζουν. Τις σταματούν. Δεν πέφτουν.

Αρκεί να είσαι ενημερωμένος και προσεκτικός.

Μη δίνεις ποτέ κωδικούς, PIN ή προσωπικά στοιχεία.

Μη βιάζεσαι όταν σου ζητούν χρήματα «επειγόντως».

Μίλα με τα παιδιά ή τα εγγόνια σου πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση.

Αν σου φανεί περίεργο… είναι σίγουρα απάτη.

Ποια είναι η πιο ύπουλη απάτη που έχετε ακούσει τελευταία;

Γράψτε μας στα σχόλια και μοιραστείτε το βίντεο για να προειδοποιήσουμε όσο περισσότερους συνανθρώπους μας γίνεται»