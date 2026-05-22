«Clock it! Χθεσινοί είμαστε;»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για τις πιο συνηθισμένες μεθόδους εξαπάτησης ηλικιωμένων

Με ένα βίντεο στα social media, η ΕΛ.ΑΣ. εφιστά την προσοχή για τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες

Με πρωταγωνιστές την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο, η Αστυνομία υπενθυμίζει τις πιο συνηθισμένες μεθόδους εξαπάτησης. Καλεί, δε, τους πολίτες να μη δίνουν ποτέ κωδικούς και να επικοινωνούν με τους συγγενείς τους.

«Δεν έχει σημασία πώς θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν… το σημαντικό είναι να μην πέσεις θύμα.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η κ. Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.

Και ξέρετε τι κάνουν; Τις αναγνωρίζουν. Τις σταματούν. Δεν πέφτουν.
Αρκεί να είσαι ενημερωμένος και προσεκτικός.

 Μη δίνεις ποτέ κωδικούς, PIN ή προσωπικά στοιχεία.
 Μη βιάζεσαι όταν σου ζητούν χρήματα «επειγόντως».
 Μίλα με τα παιδιά ή τα εγγόνια σου πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση.

Αν σου φανεί περίεργο… είναι σίγουρα απάτη.

Ποια είναι η πιο ύπουλη απάτη που έχετε ακούσει τελευταία;

Γράψτε μας στα σχόλια και μοιραστείτε το βίντεο για να προειδοποιήσουμε όσο περισσότερους συνανθρώπους μας γίνεται»

