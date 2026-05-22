Γιαννόπουλος για “Το Σόι Σου”: “Αυτή είναι καλύτερη Επίδαυρος για μένα”

Για την επιστροφή της σειράς “Σόι σου” αλλά και για την αγάπη του κόσμου που έχει εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, γνωστός σε όλους μας ως Βαγγέλης Χαμπέας.

“Υπάρχουν πολλά συγκινητικά πράγματα σ’ αυτή την ιστορία με το “Σόι”. Πιστεύω ότι αν δεν γινόταν το “Σόι” θα γινόταν κάτι άλλο. Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή για την αγάπη στη δουλειά μου και στον άνθρωπο. Είμαι καλός άνθρωπος”, είπε ο ηθοποιός στην εκπομπή Super Κατερίνα.

“Δεν ξέρω, μου λένε κάποιοι ότι μπορεί να παρεξηγηθούν αλλά δεν με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι γεννιόμαστε καλοί, κακοί, εγωιστές, ζηλιάρηδες. Εγώ γεννήθηκα ένας καλός άνθρωπος και θέλω να μεταφέρω το καλό στον κόσμο, να δώσω αγάπη. Πήρα πολλή αγάπη από τους γονείς μου και την αδελφή μου την συγχωρεμένη”.

“Οπότε μ’ αυτή την ιστορία νιώθω σαν να μου το χρώσταγε αυτό το πράγμα η δουλειά, η ζωή. Αν δεν γινόταν το Σόι, θα γινόταν κάτι άλλο ως άστρο. Με το Σόι είμαι τόσο καλά με τα παιδιά, έχω πάρει τόση αγάπη που ‘ναι αδιανόητη σ’ αυτούς που κομπάζουν για την Επίδαυρο Δεν πειράζει, ας μην έχω κάνει Επίδαυρο, αυτή είναι καλύτερη Επίδαυρος για μένα”, κατέληξε ο ηθοποιός.