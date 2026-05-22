Άρης Σερβετάλης: Αγνώριστος στο Άγιον Όρος ο ηθοποιός

Στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες νέας τηλεοπτικής σειράς βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης
Στο Άγιο Όρος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Άρης Σερβετάλης.
Ο ηθοποιός που πρόκειται να ενσαρκώσει το ρόλο του “Αγίου Ιωσήφ” που θα δούμε στις οθόνες μας την επόμενη σεζόν, θέλησε για τις ανάγκες της τηλεοπτική σειράς να βιώσει από κοντά την μοναστική εμπειρία.
Μάλιστα όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο ίδιος έχει αλλάξει ακόμη και την εξωτερική του εικόνα καθώς εμφανίζεται με μακριά γενειάδα και ιερατική ενδυμασία.
Ακόμη όπως μετέδωσε η εκπομπή “Weekend live” ο ηθοποιός ακολουθεί πιστά την καθημερινότητα των μοναχών για να μπορέσει να προσεγγίσει όσο πιο καλά τον χαρακτήρα που πρόκειται να υποδυθεί.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr