Αντιδράσεις των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας για τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας

Έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση εκφράζουν οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας μετά την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα εντάξεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει ότι, παρά τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής σε αγροτική οδοποιία, οι Δήμοι της Περιφέρειας ουσιαστικά έμειναν εκτός χρηματοδότησης, παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από το αρμόδιο υπουργείο.

Όπως αναφέρεται, η Δυτική Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένο αγροτικό και κτηνοτροφικό δίκτυο, με εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εγκρίθηκαν προς ένταξη 365 προτάσεις πανελλαδικά, ενώ 195 κρίθηκαν παραδεκτές αλλά έμειναν εκτός λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, 477 προτάσεις απορρίφθηκαν επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Μαΐου 2026, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ένταξη όλων των αιτήσεων που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία, αλλά απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, καθώς και την ενίσχυση του προγράμματος με επιπλέον χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ζητείται η έκδοση νέας πρόσκλησης για τους Δήμους που αποκλείστηκαν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους.