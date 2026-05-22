Αιγιάλεια: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Πέντε γυναίκες και ένας άνδρας κατηγορούνται ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις κατοικίες τους χωρίς καταγραφή κατανάλωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σε περιοχή της Αιγιάλειας, στο πλαίσιο ελέγχων για περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για πέντε γυναίκες και έναν άνδρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως διαπιστώθηκε έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν προχωρήσει σε παράνομη ηλεκτροδότηση των κατοικιών τους, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου

