Αρτηριακή πίεση: Οι τροφές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο υπέρτασης

Η αρτηριακή πίεση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ζωής και ιδιαίτερα από τη διατροφή.

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένες τροφές μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την καρδιά και τα αγγεία, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου υπέρτασης.

Οι τροφές που μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τη σημαντική συμβολή συγκεκριμένων φυτικών τροφών στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την προστασία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με την έρευνα, μια διατροφή πλούσια σε φασόλια, φακές, ρεβίθια και σόγια μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υπέρτασης (υψηλής αρτηριακής πίεσης). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ιδανική ποσότητα για τη θωράκιση του οργανισμού είναι περίπου 170 γρ. οσπρίων και 60-80 γρ. προϊόντων σόγιας (όπως το τόφου και τα edamame) ημερησίως.

Δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα στο περιοδικό BMJ Nutrition Prevention and Health, ειδικοί ανέλυσαν 12 υπάρχουσες μελέτες και παρατήρησαν τα εξής:

Όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες οσπρίων είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Όσοι κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα σόγιας είχαν 19% χαμηλότερο κίνδυνο.

Στη βέλτιστη δοσολογία (170 γρ. οσπρίων και 60-80 γρ. σόγιας), η μείωση του κινδύνου έφτασε το εντυπωσιακό 30% και 28-29% αντίστοιχα.

Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων και επιστήμονες από το King’s College London, εξήγησαν ότι τα 100 γρ. οσπρίων ισοδυναμούν με περίπου ένα φλιτζάνι ή πέντε έως έξι κουταλιές της σούπας μαγειρεμένα φασόλια, αρακά, ρεβίθια ή φακές ή μια μερίδα τόφου στο μέγεθος της παλάμης.

Γιατί αυτές οι τροφές «ρίχνουν» την πίεση

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η σόγια και τα όσπρια περιέχουν συστατικά που μειώνουν τον κίνδυνο υπέρτασης όπως:

Μέταλλα: Είναι πλούσια σε κάλιο και μαγνήσιο, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη δράση στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Φυτικές ίνες: Συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά υπέρτασης και συνολική μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Βιοδραστικές ενώσεις: Περιέχουν συστατικά που ενισχύουν την υγεία των αγγείων.

Η λίστα των προτεινόμενων από τους ειδικούς τροφών για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης:

Όσπρια: Φασόλια, φακές, ρεβίθια, μπιζέλια, κουκιά.

Προϊόντα σόγιας: Τόφου (tofu), γάλα σόγιας, edamame, tempeh και miso..

Πώς τα όσπρια και η σόγια ρυθμίζουν την πίεση και προστατεύουν από το εγκεφαλικό

Η Tracy Parker, διαιτολόγος στο Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF), δήλωσε: «H νέα μελέτη ενισχύει τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα όσπρια και οι τροφές με σόγια μπορούν να υποστηρίξουν την υγιή αρτηριακή πίεση, στο πλαίσιο μιας διατροφής βασισμένης σε ολόκληρες, φυτικές τροφές. Παρόλο που τα ευρήματα προκύπτουν από παρατηρήσεις και δεν αποδεικνύουν άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος, επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες οδηγίες για αυξημένη κατανάλωση φασολιών, φακών και άλλων φυτικών τροφών».

Σύμφωνα με την ειδικό, τα όσπρια και η σόγια έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

Χαμηλά λιπαρά και αλάτι: Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο.

Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά: Παρέχουν φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο και φυτικές πρωτεΐνες – στοιχεία απαραίτητα για τη διατήρηση της πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα.

Τείνουν να αντικαθιστούν λιγότερο υγιεινές επιλογές στο πιάτο μας, γεγονός που συμβάλλει στο συνολικό όφελος για τον οργανισμό.

Η πρόταση των ειδικών: Περίπου 170 γρ. οσπρίων και 60-80 γρ. τροφών σόγιας την ημέρα αποτελούν μια προσιτή και εύκολη επιλογή για τα καθημερινά γεύματα.

Απλές αλλαγές, όπως η επιλογή ρεβιθιών ή τόφου αντί για επεξεργασμένο κρέας, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.

Η Maeva May, διευθύντρια ερευνών στο Stroke Association, τονίζει τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων: «Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι η Μεσογειακή διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε σόγια και όσπρια, μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Προστατεύει την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου βοηθώντας στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης, η οποία ευθύνεται για περίπου τα μισά εγκεφαλικά επεισόδια».

Μικρές αλλαγές, μεγάλη προστασία για την υγεία

Για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες εγκεφαλικού, η May προτείνει τα εξής:

Yγιεινή διατροφή: Προσθέστε περισσότερα φασόλια και σόγια στα γεύματά σας.

Τρόπος ζωής: Συνδυάστε τη σωστή διατροφή με τακτική άσκηση, αποχή από το κάπνισμα (και το άτμισμα) και περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ.

Τακτικός ιατρικός έλεγχος: Η υψηλή αρτηριακή πίεση συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Είναι απαραίτητο να ελέγχετε την πίεσή σας τακτικά στον γιατρό ή στο φαρμακείο.

