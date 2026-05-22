Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων

Αντίστροφα κυλά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η 30η Ιουνίου αποτελεί την τελευταία ημέρα της παράτασης που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων.

Η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μετά το πέρας της αναμένεται να ξεκινήσει εντατικότερος έλεγχος συμμόρφωσης, με στόχο την πλήρη καταγραφή και πιστοποίηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία.

Ποιοι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν

Η απογραφή αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κτίρια κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους.

Συγκεκριμένα, στη διαδικασία περιλαμβάνονται ανελκυστήρες λειτουργικοί ή μη, ακινητοποιημένοι, εγκαταλελειμμένοι σε κτίρια με ιδιοκτησιακό καθεστώς, συντηρημένοι ή ασυντήρητοι, ακόμη και ανελκυστήρες που δεν εμφανίζονται ούτε στην οικοδομική άδεια.

Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρώο, μέσα από το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό, την κατάσταση και τη νομιμότητα των ανελκυστήρων που λειτουργούν σήμερα στη χώρα.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες συντήρησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, τεχνικού ελέγχου, ασφάλισης ή ακόμη και μεταβίβασης ακινήτου. Ο συγκεκριμένος κωδικός θα λειτουργεί ως «ταυτότητα» για κάθε εγκατάσταση, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της κατάστασης και του ιστορικού της.

Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΒΕΣΑ

Ενδεικτικά είναι τα όσα λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της ΠΟΒΕΣΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων), Γιώργος Βλασόπουλος:

«Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Πλέον, ο κωδικός που θα προκύψει για κάθε ανελκυστήρα από την απογραφή θα πρέπει να αναγράφεται και στο φορολογικό παραστατικό. Υπάρχει πλέον συνυπευθυνότητα, καθώς οι διοικητικές ευθύνες από εδώ και στο εξής θα βαραίνουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους συντηρητές. Αναμένουμε τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία θα ορίσει την τελική ημερομηνία και το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο Μοναδικός Κωδικός Αναγνώρισης στο φορολογικό παραστατικό. Όσοι δεν προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου».

Δωρεάν η διαδικασία, τι στοιχεία απαιτούνται

Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Η πρόσβαση γίνεται με χρήση κωδικών Taxisnet ή, στην περίπτωση δημοσίων κτιρίων, με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης των υπευθύνων λειτουργίας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Όσον αφορά τον αριθμό των στάσεων, αυτές υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Για παράδειγμα σε μια πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, οι στάσεις είναι πέντε, καθώς ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο, στον 1ο, στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο όροφο. Αν υπάρχει και υπόγειο στο οποίο πραγματοποιείται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται έξι, αφού προσμετράται και το υπόγειο επίπεδο.

Αντίστοιχα, σε μια πενταώροφη πολυκατοικία με δύο υπόγεια, τα οποία εξυπηρετούνται από τον ανελκυστήρα, ο συνολικός αριθμός στάσεων είναι οκτώ: δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος και 5ος όροφος.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΒΕΣΑ , μετά το πέρας της προθεσμίας τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό. Παράλληλα, οι ανελκυστήρες που δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προβλέπεται να τίθενται εκτός λειτουργίας και να σφραγίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις συμμόρφωσης.

Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις, ανάλογα με το έτος εγκατάστασης κάθε ανελκυστήρα, να ακολουθεί έλεγχος από διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα και να εκδίδεται νέα πιστοποίηση πριν επιτραπεί η επαναλειτουργία τους.